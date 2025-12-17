





Ξεχωριστά προγράμματα που φέρνουν κοντά μας τη μαγεία των εορτών θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε στην ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και ΕΡΤ3 από την Παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 έως και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025. Ψυχαγωγικές εκπομπές με καλεσμένους έκπληξη, που θα φέρουν γιορτινή διάθεση στο σπίτι, χριστουγεννιάτικες ταινίες, ρομαντικές κομεντί, αρκετές από αυτές σε α’ τηλεοπτική μετάδοση, αλλά και εξαιρετικές συναυλίες στο πνεύμα των ημερών. Ακόμη, στο εορταστικό πρόγραμμα της ΕΡΤ συμπεριλαμβάνεται η Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων σε απευθείας σύνδεση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.







ΕΡΤ1

Παραμονή Χριστουγέννων – Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Παραμονή Χριστουγέννων, στις 14:00, η «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται την γνωστή κοσμικογράφο Νίνα Βλάχου, σε μια ημέρα γεμάτη λάμψη και γιορτινή γλύκα. Με τον σεφ Ανδρέα Λαγό ετοιμάζουν κοτοπιτάκια γιορτινά και μια εντυπωσιακή τάρτα με αχλάδια, αμύγδαλα και τυριά.

Στις 22:30, η #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά προσκαλεί τον κορυφαίο δημιουργό Χρήστο Νικολόπουλο, τη Μελίνα Ασλανίδου, τον Στέλιο Διονυσίου, τoν Δημήτρη Μπάση, την Ελεάννα Παπαϊωάννου και αγαπημένους φίλους σε ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. Μαζί τους, η Χριστίνα Αλεξανιάν, η Χριστίνα Βραχάλη, η Δήμητρα Δερζέκου, η Δανάη Λουκάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Βάλια Παπακωνσταντίνου, ο Γιώργος Παππάς, ο Σπύρος Πούλης, ο Γιώργης Τσουρής και ο Κωστής Σαββιδάκης.







Στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, παρακολουθούμε σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση τη ρομαντική κομεντί, παραγωγής Καναδά 2023, «Χριστούγεννα όλο τον χρόνο» (Everything Christmas) του Μάρνι Μπάνακ, με τους Σίντι Μπάσμπι, Κάθριν Μπάρελ, Τζορτζ Μάσβολ.







Χριστούγεννα – Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Στις 07:30, θα απολαύσουμε τη ρομαντική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ 2018, «Χριστούγεννα κάτω απ’ τ’ αστέρια» (It’s Christmas, Eve) σε σκηνοθεσία Τίμπορ Τάκατς, με τους Λι Αν Ράιμς, Τάιλερ Χάινς, Γκουίνιθ Γουόλς.







Τα Χριστούγεννα θέλουν την καλύτερη πρωινή παρέα. Στις 09:00, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά υποδέχονται στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την πιο γιορτινή μέρα του χρόνου με ξεχωριστούς καλεσμένους . Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η Τζένη Μπότση και το μουσικό συγκρότημα The Swingin’ Cats έρχονται στην παρέα μας.







Ανήμερα Χριστουγέννων η «ΠΟΠ Μαγειρική», στις 14:00, φιλοξενεί τη δημοφιλή ηθοποιό Άννα Φόνσου, σε ένα επεισόδιο γεμάτο ζεστασιά και ιστορίες. Με τον σεφ Ανδρέα Λαγό ετοιμάζουν μαύρο χοίρο με μήλα και κάστανα και έναν γιορτινό μπακλαβά με ρόδι. Λάμψη, συγκίνηση και νοσταλγία στο πιο γιορτινό τραπέζι της χρονιάς.







Στις 15:00, στο «Στούντιο 4», η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται τη γνωστή τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου, η οποία μιλάει για τις μουσικές καταβολές της, αλλά και για τις συνεργασίες της με τον Διονύση Σαββόπουλο και τον Γιώργο Νταλάρα. Στη συνέχεια, επισκεπτόμαστε το Θέατρο Αλίκη και συναντούμε στα καμαρίνια τους Βίκυ Σταυροπούλου, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Σοφία Βογιατζάκη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Οι πρωταγωνιστές της παράστασης «Μπαμπάδες με ρούμι» δίνουν τις ευχές τους για τη νέα χρονιά. Ο Γιώργος Νταλάρας, σε μια από τις πιο εξομολογητικές του συνεντεύξεις, θυμάται τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τις ακρότητες που έκανε όταν ήταν νεότερος, τις κόντρες που δημιούργησε στο παρελθόν, τη γνωριμία του με τη σύζυγο του αλλά και την πατρότητα και πόσο αυτή τον άλλαξε. Τέλος ο Δημήτρης Μακρυνιώτης ετοιμάζεται φαντασμαγορικό χριστουγεννιάτικο κορμό για το εορταστικό μας τραπέζι







Στις 20:00, μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουμε τη μεταγλωττισμένη παιδική κωμική περιπέτεια κινούμενων σχεδίων «Ο γιος του Αϊ-Βασίλη» (Arthur Christmas), συμπαραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ 2011, με τις φωνές των Δημήτρη Μάριζα, Βασίλη Μήλιο, Μανώλη Γιούργο, Κώστα Δαρλάση, Βίνας Παπαδοπούλου κ.ά.







Ανήμερα τα Χριστούγεννα στις 22:00, οι καλεσμένοι της Ευγενίας Σαμαρά στο τηλεπαιχνίδι «Στην Πίεση» αποφασίζουν, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, να μεταφέρουν το χριστουγεννιάτικο πιτζάμα πάρτι από τα σπίτια τους στο πλατό. Η εμφάνισή τους δεν είναι εορταστική, αλλά απόλυτα διασκεδαστική. Οι ηθοποιοί που συμμετέχουν στην επιτυχημένη σειρά της ΕΡΤ1, «Ηλέκτρα», Δανάη Λουκάκη, Όλγα Μιχαλοπούλου, Ιφιγένεια Πιερίδου, Ειρήνη Λαφαζάνη, Βίκτωρας Πέτσας, Βασίλης Αφεντούλης, Άρης Αντωνόπουλος και Ευγενία Καραμπεσίνη μεταφέρουν σε άλλο επίπεδο τον ανταγωνισμό στο τηλεπαιχνίδι και δημιουργούν την πιο ανατρεπτική χριστουγεννιάτικη παρέα.







Στις 00:30, μεταδίδεται η κωμωδία, παραγωγής ΗΠΑ 2004, «Χριστούγεννα με το… ζόρι!» (Christmas with the Kranks) του Τζο Ροθ, με τους Τιμ Άλεν, Τζέιμι Λι Κέρτις, Νταν Ακρόιντ κ.ά.







Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Αυτές τις γιορτές, ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιακή υπόσχονται να κάνουν το πρωινό της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων ακόμη πιο φωτεινό! Με ανεβασμένη διάθεση, χιούμορ και χριστουγεννιάτικη ενέργεια, το αγαπημένο δίδυμο έρχεται «Νωρίς – Νωρίς» στις 06:45 με ένα ειδικό εορταστικό επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις.







Θα απολαύσετε λαχταριστές συνταγές που μυρίζουν γιορτές και θα σας βάλουν σε… γευστικό πειρασμό, αλλά και tips για ένα αστραφτερό μακιγιάζ, ιδανικό για την πιο γιορτινή νύχτα του χρόνου, το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς.







Ακόμη, η Ζέτα Δούκα μάς δίνει μια συνέντευξη γεμάτη χιούμορ, ζεστασιά και γιορτινή διάθεση, ενώ ο Μέμος Μπεγνής φορά το πιο γιορτινό του χαμόγελο και μάς μιλάει για όλα! Και φυσικά, το επεισόδιο θα κλείσει μουσικά, με τους εκπληκτικούς Vox The Acappella Group, που θα ντύσουν το πρωινό με μοναδικές φωνητικές αρμονίες.







Τη δεύτερη ημέρα της μεγάλης γιορτής των Χριστουγέννων στις 09:00, η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» με τους Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά έχει καλεσμένους, μουσική, φαγητό, παιχνίδι, παρέα και ωραίες συζητήσεις. Ο Βασίλης Μπούτσικος, ο πρωταγωνιστής της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», δίνει μια συνέντευξη γεμάτη αλήθεια, συναίσθημα και ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις. Η διατροφολόγος Αριστέα Γαζούλη μάς καθοδήγει με στόχο να απολαύσουμε το γιορτινό φαγητό με ασφάλεια. Η Selini φέρνει τη λάμψη της στο πλατό με μία μουσική εμφάνιση αλλά και μια όμορφη κουβέντα με ιστορίες που προκαλούν συγκίνηση αλλά και χαμόγελο και η Γωγώ Δελογιάννη ετοιμάζει κανελόνια με γαλοπούλα και σπανάκι. Μια ζεστή, γιορτινή συνταγή που θα κλέψει τις εντυπώσεις.







Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, η «ΠΟΠ Μαγειρική» στις 14:00, υποδέχεται την αγαπημένη ηθοποιό Λουκία Παπαδάκη. Μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό μαγειρεύουν τάρτα – σπανακόπιτα με γλυκοπατάτες και μια απολαυστική σοκολατένια μους με μαριναρισμένα δαμάσκηνα. Γεύσεις τρυφερές, χειμωνιάτικες και γιορτινές!







Στις 15:00 στην εκπομπή «Στούντιο 4», η Νάνσυ και ο Θανάσης υποδέχονται στον καναπέ τους τη Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, η οποία μοιράζεται ιστορίες της συναρπαστικής ζωής της πλάι στη σούπερ σταρ μαμά της Ζωή Λάσκαρη..







Ο Τάκης Ζαχαράτος συστήνει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ… μέσα από τα δικά του μάτια και σε μία απολαυστική σύνθεση μιμήσεων εύχεται για τις γιορτές μέσα από τα 1.000 πρόσωπά του.







Η Rosanna Mailan ήρθε από την Κούβα στην Ελλάδα, έχοντας στις αποσκευές της άφθονο ταλέντο και κέφι για τον χορό και μιλά για τα εντυπωσιακά shows, που συμμετέχει εδώ, στην Αθήνα. Στην κουζίνα, ο Δημήτρης Λεμοντζόγλου και ο Άγγελος Καρδαρής, οι ζαχαροπλάστες βιρτουόζοι του κιουνεφέ, αποκαλύπτουν όλα τα μυστικά για την πιο επιτυχημένη παρασκευή του.







Στις 20:00, παρακολουθούμε τη μεταγλωττισμένη κωμική περιπέτεια κινούμενων σχεδίων, συμπαραγωγής ΗΠΑ – Νοτίου Κορέας 2018, «Ξενοδοχείο για Τέρατα 3: Ώρα για διακοπές» (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation). Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Κώστας Αποστολίδης κ.ά.







Στις 22:00, οι καλεσμένοι της Ευγενίας Σαμαράς στο τηλεπαιχνίδι «Στην Πϊεση» δείχνουν να απολαμβάνουν την τηλεοπτική τους «μάχη». Προερχόμενοι από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους δημιουργούν έντονη την αγωνία για το ποια ομάδα τελικά θα κερδίσει: αυτή των καλλιτεχνών ή των δημοσιογράφων; Οι Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Ντόρα Μακρυγιάννη, Ρέα Τουτουντζή έρχονται αντιμέτωποι με τους Γιώργο Κουβαρά, Κώστα Παπαχλιμίντζο, Βαγγέλη Ιωάννου και Μαριλένα Γεραντώνη μένει να αποδείξουν ποιοι αντέχουν περισσότερο «Στην Πίεση»… χωρίς άγχος αφού το χρηματικό έπαθλο πηγαίνει για φιλανθρωπικό σκοπό.







Στις 00:30, μεταδίδεται η ρομαντική κομεντί, παραγωγής Καναδά 2024,«Έρωτας και σοκολάτες» (The Christmas Chocolatier) σε σκηνοθεσία Λιφ Μπρίστοου, με τους Μπρίτανι Μπρίστοου, Γουίλ Κεμπ, Ρίτσαρντ Σέρινταν Γουίλις.







Στις 02:10 μετά τα μεσάνυχτα μεταδίδεται, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, η ιστορική-κοινωνική σειρά, παραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου 2024, «A Very Royal Scandal: Prince Andrew», σε σκηνοθεσία Τζούλιαν Τζάρολντ, με τους Ρουθ Γουίλσον, Μάικλ Σιν, Άλεξ Τζένινγκς, Τζοάννα Σκάνλαν, Έανα Χάρντγουικ, Λίντια Λέοναρντ, Οντόρ Σουΐντον Μπερν, Σοφία Όξενχαμ, Κλερ Ράσμπρουκ.







Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Στις 07:30, μεταδίδεται, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, η ρομαντική κομεντί, παραγωγής Καναδά 2021, «Χριστουγεννιάτικη αποστολή» (Christmas Movie Magic) του Ρόμπερτ Βον με τους Χόλι Ντεβό, Άντριου Σίλι, Ζιλ Φραπιέρ, Τζένιφερ Γκίμπσον.







Η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη έρχεται το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 09:00, με μια ξεχωριστή εορταστική εκπομπή, με ένα όμορφο αφιέρωμα στην παλιά Αθήνα και στη μαγεία των Χριστουγέννων, μέσα από ένα νοσταλγικό ταξίδι στον χρόνο. Την παρέα πλαισιώνουν οι αγαπημένοι Δημήτρης Μακαλιάς και Ζήσης Ρούμπος, που έρχονται γεμάτοι κέφι, ενέργεια και απεριόριστο χιούμορ, χαρίζοντας στιγμές γέλιου σε μία εορταστική ατμόσφαιρα. Στο στούντιο καλεσμένος και ο Μίλτος Καρατζάς, ο οποίος ανοίγει ένα σπάνιο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής ιστορίας και μοιράζεται άγνωστες, συναρπαστικές ιστορίες για τους μεγάλους σταρ του ελληνικού πενταγράμμου.







Στις 15:45, παρακολουθούμε το 3ο επεισόδιο της ρομαντικής, δραματικής μίνι σειράς «Η χριστουγεννιάτικη λίστα» (The Christmas Checklist), συμπαραγωγής ΗΠΑ-Καναδά 2022, σε σκηνοθεσία Αν Ντι Λίαν, με τους Σάρα Πάουερ, Τζάροντ Τζόνσον.







Στις 02:40, μεταδίδεται το ρομαντικό δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 2017, «Χριστουγεννιάτικος μποναμάς» (A Bramble House Christmas) του Στίβεν Ρ. Μονρό με τους Ότομ Ρίσερ, Ντέιβιντ Χέιντν-Τζόουνς, Λίαμ Χιούζ.







Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Στις 07:30 το πρωί μεταδίδεται, σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση, η ρομαντική κομεντί, παραγωγής Καναδά 2019, «Τα μαγικά παπούτσια» (Magical Christmas Shoes) του Ρόμπιν Ντιουν με τους Έριν Κάρπλακ, Ντέιμον Ρούνιαν,Τζενέλ Γουίλιαμς, Ντρου Νέλσον.







Η αγαπημένη εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 στις 09:00 έρχεται με ένα πλούσιο και άκρως εορταστικό περιεχόμενο, συνδυάζοντας συγκίνηση, κοινωνική ματιά και μουσική διάθεση!







Ξεχωριστή θέση στο περιεχόμενο της εκπομπής κατέχει ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Θάνο Μικρούτσικο, πέντε χρόνια μετά την απώλειά του. Μέσα από μουσικές, αναφορές στο έργο του και στιγμές της πορείας του, τιμάται ένας δημιουργός που σημάδεψε την ελληνική μουσική και τον πολιτισμό. Με εορταστική διάθεση, η εκπομπή δίνει πρακτικές ιδέες για το σπίτι, παρουσιάζοντας πώς να στήσουμε το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι του ρεβεγιόν, με στυλ, απλότητα και γιορτινή αισθητική. Στο στούντιο θα βρεθούν ο Ιβάν Σβιτάιλο, σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και ο αγαπημένος Πασχάλης, ο οποίος θα ξεσηκώσει το κοινό με τις διαχρονικές του επιτυχίες και τη μοναδική σκηνική του παρουσία, δίνοντας εορταστικό ρυθμό στην εκπομπή.







Στις 15:45 παρακολουθούμε το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο της ρομαντικής, δραματικής μίνι σειράς «Η χριστουγεννιάτικη λίστα» (The Christmas Checklist).







Στις 00:30, θα απολαύσουμε τη ρομαντική κομεντί, παραγωγής Καναδά 2020, «Χριστουγεννιάτικο φιλί» (A Kiss for Christmas (Inn for Christmas) του Τζέσε Άικαμαν

με τους Τζόνα Γουόλς, Τζέσι Χατς, Τζέιν Ίστγουντ,Τάμι Ίζμπελ, Αρτ Χινλτ, Έλενα Τζουάτκο.







ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Χριστούγεννα – Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, στις 06:00, η ΕΡΤ2 μεταδίδει, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της εορτής των Χριστουγέννων.







Στις 21:30, μεταδίδεται, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, η ρομαντική ταινία, παραγωγής ΗΠΑ 2020, «Χριστουγεννιάτικη πιρουέτα» (Christmas on Ice), σε σκηνοθεσία Τζον Στίμπσον, με τους Άμπιγκεϊλ Κλάιν, Ράιαν Κούπερ, Γουίλ Λάιμαν, Μίρα Μαχόνι-Γκρος.







Η ταινία μεταδίδεται σε επανάληψη το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 11:30.







ΕΡΤ3

Παραμονή Χριστουγέννων – Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

Παραμονή Χριστουγέννων στις 22:00, η ΕΡΤ3 παρουσιάζει το διαχρονικό, χριστουγεννιάτικο αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι «Ο Καρυοθραύστης». Μια μαγευτική παράσταση σε σκηνοθεσία Πήτερ Τζόουνς, γεμάτη αρμονία και ονειρικές εικόνες από το Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας







Χριστούγεννα – Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Από την καρδιά της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Φανάρι, η ΕΡΤ3 μεταδίδει ζωντανά την Θεία Λειτουργία της ημέρας των Χριστουγέννων. Στις 8 το πρωί, συνδεόμαστε με τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Κωνσταντινούπολη, για να παρακολουθήσουμε την κατανυκτική ακολουθία των Χριστουγέννων, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου.







Στις 15:00, κάνουμε «Χριστούγεννα στο χωριό: Στην Πηγή Τρικάλων». Οι πιτσιρικάδες βγαίνουν στους δρόμους τραγουδώντας τα παραδοσιακά κάλαντα και μας παρασύρουν στο δικό τους μαγικό κόσμο.







Aνήμερα Χριστουγέννων στις 16:30, η ΕΡΤ3 μεταδίδει τη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ – Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και Χορωδία της ΕΡΤ – παρουσίασαν αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, δημοφιλή έργα, ύμνους και κάλαντα, σε μία βραδιά που γέμισε τις καρδιές με χαρά και γιορτινή διάθεση.

Μουσική Διεύθυνση: Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής: Γιώργος Αραβίδη, Χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου, Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας: Μιχάλης Οικονόμου







Στις 19:30 το χριστουγεννιάτικο «Είναι στο χέρι σου» έρχεται με ένα γιορτινό επεισόδιο γεμάτο έμπνευση. Η Ιλένια Ουίλιαμς, και ο Στέφανος Λώλος συνεχίζουν να δημιουργούν πρωτότυπες ιδέες για το σπίτι, βάζοντας τη δική τους πινελιά στη μαγεία των Χριστουγέννων.







Στις 21:00 παρακολουθούμε το ντοκιμαντέρ παραγωγής ΗΠΑ 2023, που ολοκληρώνεται σε δύο ωριαία επεισόδια. «Χριστούγεννα στην Οθόνη» (Tis the Season: The Holidays on Screen). Οι βραβευμένοι με Emmy παραγωγοί Τομ Χανκς, Γκάρι Γκέτζμαν και Μαρκ Χέρτζογκ, δημιουργούν ένα μαγευτικό αφιέρωμα στο αγαπημένο είδος των χριστουγεννιάτικων ταινιών και των εορταστικών τηλεοπτικών προγραμμάτων.







Στις 22:00, η ΕΡΤ3 παρουσιάζει σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση την εορταστική ανθολογία «Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες για Όλους» (An Assortment of Christmas Tales in No Particular Order), μια τρυφερή και πολυδιάστατη συλλογή οκτώ ανεξάρτητων ιστοριών που εκτυλίσσονται την παραμονή των Χριστουγέννων.







Στις 23:30 θα απολαύσουμε την Επετειακή Συναυλία της Παιδικής Χορωδίας της Βιέννης.







Οι Wiener Sängerknaben γιορτάζουν την 525η επέτειό τους στο Musikverein (Μέγαρο Μουσικής) της Βιέννης παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό πρόγραμμα γεμάτo μουσικό μεγαλείο και βιεννέζικη παράδοση.







Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Στις 12:00, μεταδίδεται το ντοκιμαντέρ «Άγιο Όρος – Μονή Βατοπαιδίου, Από τη Γη έως τον Ουρανό», παραγωγής ΕΡΤ3, που σκιαγραφεί την τέχνη, την ιστορία, τις ιδιαιτερότητες και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Αθωνικής Πολιτείας προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της ουσίας, της ιστορίας και του πνευματικού βάθους της.







Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Στις 22:00, παρακολουθούμε το ντοκιμαντέρ «Χειμώνας στις Βόρειες Άλπεις» (White Winter-A Season on the Northern Alpin Rim) σε σκηνοθεσία και κείμενα Jan Haft. Καθώς τα χιόνια καλύπτουν τις πλαγιές των βουνών, τα ζώα, τα φυτά και οι μύκητες ζουν τον χειμώνα με τον δικό τους, μοναδικό τρόπο. Ο παγετός και οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι μόνο δοκιμασία, αλλά μέρος ενός φυσικού κύκλου που γεμίζει τη φύση με ζωή και θαύματα.

Πηγή: tvnea.com