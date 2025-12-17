2025-12-17 14:36:26
Φωτογραφία για «Νύχτα αποκαλύψεων»: Αυτές τις υποθέσεις θα αποκαλύψει η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού
Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.

Απόψε στις 24:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων» αναδεικνύει ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, το οποίο ωστόσο παραμένει εν πολλοίς στην αφάνεια: Τη γονική αποξένωση, που αφορά σε δεκάδες χιλιάδες γονείς και παιδιά. Οι συνέπειες του φαινομένου είναι τραγικές, κυρίως για τις παιδικές ψυχές που αναγκάζονται να υποστούν καταστάσεις που συνιστούν κακοποίηση, πολλές φορές με μη αναστρέψιμα αποτελέσματα.

Οι αποκαλύψεις της εκπομπής για τους φερόμενους «συνεργούς» των αποξενωτών γονέων, συνεχίζονται
. Ο λόγος, για την πολύκροτη υπόθεση της διαβόητης ψυχολόγου της ΕΛ.ΑΣ., που κατηγορείται για ψευδείς βεβαιώσεις, ενώ ερευνάται και η ίδια για το κακούργημα της παιδικής κακοποίησης. Οι περίεργες «καθυστερήσεις» στο ποινικό και πειθαρχικό σκέλος της υπόθεσης, τα νέα στοιχεία και οι διάλογοι-«φωτιά» που καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός ολόκληρου κυκλώματος. Θύματα, πάντα οι αθώες παιδικές ψυχές.

Παράλληλα, στο «φως» έρχεται και μια φριχτή υπόθεση φερόμενης ασέλγειας από πατέρα στο παιδί του. Τι καταγγέλλει η ίδια του η μάνα; Πού βρίσκεται η υπόθεση δικαστικά; Ποια είναι τα σοκαριστικά ντοκουμέντα;

Στο πάνελ της εκπομπής, αναλύουν ειδικοί, ψυχολόγοι, νομικοί και πραγματογνώμονες, αλλά και πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, απόψε στις 24:00

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΤΑ.ΣΥ: Αλλάζει η εικόνα του σταθμού Μοναστηράκι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΤΑ.ΣΥ: Αλλάζει η εικόνα του σταθμού Μοναστηράκι
Αγαπημένες εορταστικές ταινίες έρχονται στο ΜΑΚ TV
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αγαπημένες εορταστικές ταινίες έρχονται στο ΜΑΚ TV
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Δυνατά ποσοστά για την εκπομπή Αποκαλύψεις του Πέτρου Κουσουλού
Μεσημεριανή ζώνη: Δυνατά ποσοστά για την εκπομπή Αποκαλύψεις του Πέτρου Κουσουλού
Μια νύχτα μόνο : Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
Μια νύχτα μόνο : Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
Πρωινή ενημέρωση: Κυριαρχία της «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό - Στην δεύτερη θέση η εκπομπή «Σήμερα»
Πρωινή ενημέρωση: Κυριαρχία της «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό - Στην δεύτερη θέση η εκπομπή «Σήμερα»
Μεσημεριανή ζώνη: Κυριαρχία για τις «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού – μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή ζώνη: Κυριαρχία για τις «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού – μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
Pet Stories: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ
Pet Stories: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωτιά για την “Κοινωνία Ώρα Mega” στην πρωινή ενημέρωση»
Πρωτιά για την “Κοινωνία Ώρα Mega” στην πρωινή ενημέρωση»
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός