2025-12-17 19:50:36

Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη ζώνη προβολής του για το έτος 2025 τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 12,8%, με 2,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό όσο και στο σύνολο κοινού με 14,9% και 4,2 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.



Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, προηγείται στη ζώνη του και για την τηλεοπτική σεζόν 2025 – 2026, από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 12,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 με 2,9 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό και 14,3% στο σύνολο κοινού με 2,6 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.



Το «The 2Night Show» θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά να κάνει τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά με τις ξεχωριστές συνεντεύξεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου.



Πηγή: tvnea.com



