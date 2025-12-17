2025-12-17 19:50:36
Φωτογραφία για «The 2Night Show»: Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη ζώνη προβολής του για το έτος 2025
Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη ζώνη προβολής του για το έτος 2025 τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 12,8%, με 2,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό όσο και στο σύνολο κοινού με 14,9% και 4,2 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, προηγείται στη ζώνη του και για την τηλεοπτική σεζόν 2025 – 2026, από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 12,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 με 2,9 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό και 14,3% στο σύνολο κοινού με 2,6 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι. 

Το «The 2Night Show» θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά να κάνει τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά με τις ξεχωριστές συνεντεύξεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: ένα καλό νέο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: ένα καλό νέο
«ΑΝΤ1 Είμαστε ένα»: Τα 2 ηχηρά ονόματα στο τραπέζι για guest στον τηλεμαραθώνιος
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«ΑΝΤ1 Είμαστε ένα»: Τα 2 ηχηρά ονόματα στο τραπέζι για guest στον τηλεμαραθώνιος
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/12/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΕΑ-ΠΦΣ : «Μόνο μερικά λεπτά αρκούν για την εγγραφή σας στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου»
ΤΕΑ-ΠΦΣ : «Μόνο μερικά λεπτά αρκούν για την εγγραφή σας στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου»
Χημεία με ζαχαρωτά
Χημεία με ζαχαρωτά
Αυτοσχέδιο Θερμόμετρο
Αυτοσχέδιο Θερμόμετρο
Η Βουλή ήρε την ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση
Η Βουλή ήρε την ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση
Χριστούγεννα για όλους στην ΕΡΤ
Χριστούγεννα για όλους στην ΕΡΤ