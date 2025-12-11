Με αφορμή τη σημερινή ενημέρωση για την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής προς τους συναδέλφους:

1. Η πλατφόρμα για τη νέα δράση Παχυσαρκίας ΔΕΝ είναι ακόμη ανοικτή για εγγραφές φαρμακείων. Το σύστημα της ΗΔΙΚΑ δεν....







.... έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επομένως προς το παρόν δεν μπορούμε να εγγραφούμε ούτε να εκτελέσουμε παραπεμπτικά παχυσαρκίας.

2. Αυτό που είναι ήδη ενεργό είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής τροποποίησης των στοιχείων του φαρμακείου:

- αλλαγή IBAN,

- αλλαγή εταιρικής μορφής/νομικών στοιχείων,

- λοιπές επικαιροποιήσεις στοιχείων φαρμακείου.

Μέχρι σήμερα οι αλλαγές αυτές γίνονταν μόνο με email και κατόπιν επικοινωνίας με την ΗΔΙΚΑ. Πλέον μπορούν να γίνουν απευθείας, ηλεκτρονικά, μέσα από την πλατφόρμα του υφιστάμενου προγράμματος Παχέος Εντέρου. Όσοι τροποποιήσουν τώρα τα στοιχεία τους, το νέο πρόγραμμα Παχυσαρκίας θα αντλήσει αυτόματα τα επικαιροποιημένα στοιχεία όταν τεθεί σε λειτουργία

3. Ροή διαδικασίας για τη δράση Παχυσαρκίας (όπως προβλέπεται να λειτουργήσει):

- Ο πολίτης απευθύνεται πρώτα στον ιατρό για καρδιαγγειακό/μεταβολικό έλεγχο.

- Ο ιατρός, μετά τις κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, θα κρίνει εάν ο ασθενής χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή και θα εκδώσει το σχετικό παραπεμπτικό/συνταγή στο πλαίσιο του προγράμματος.

- Το φαρμακείο θα εκτελεί το παραπεμπτικό που θα έρχεται ήδη καταχωρημένο στο σύστημα. Δεν έχουμε πρωτογενή ρόλο στην επιλογή των ασθενών ή στη διάγνωση.

Στο μεταβατικό στάδιο, εάν προσέρχεται σε εμάς πολίτης που φαίνεται να ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου ή πιθανή περίπτωση παχυσαρκίας, ο ρόλος μας περιορίζεται στο να τον παραπέμπουμε στον θεράποντα ιατρό για τον αρχικό έλεγχο και τη συνολική αξιολόγηση.

Συνοψίζοντας: προς το παρόν αξιοποιούμε την πλατφόρμα κυρίως για την ηλεκτρονική επικαιροποίηση των στοιχείων των φαρμακείων μας· οι εγγραφές και η πλήρης λειτουργία της δράσης Παχυσαρκίας θα ακολουθήσουν όταν ανοίξει επίσημα το σχετικό υποσύστημα της ΗΔΙΚΑ.

