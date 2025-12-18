ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόληψη, Αυτοέλεγχος & Ασφαλής Οδήγηση

Μεγάλη Πανελλαδική Δράση στον Πειραιά

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2025 | Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο Πειραιάς φιλοξενεί την κορυφαία εκδήλωση ολοκλήρωσης μιας μεγάλης πανελλαδικής καμπάνιας πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Η δράση υλοποιείται με τη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας και της Τροχαίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμος Πειραιά , του Πειραϊκού Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού (ΠΕΙΦΑΣΥΝ) , μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και με υποστηρικτή τη DyonMed, στέλνοντας ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα:

«Η πρόληψη και ο αυτοέλεγχος σώζουν ζωές – αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί».

Η πανελλαδική αυτή πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στρατηγική συμβολή των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων SAFE DRIVE και Nazionale Piloti, οι οποίες ολοκληρώνουν στον Πειραιά, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, έναν κύκλο δέκα (10) πανελλαδικών δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την ασφαλή οδήγηση.







Η διαδρομή αυτή περιλάμβανε παρεμβάσεις σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, με τη συμμετοχή της Τροχαίας κατά τόπους, της φαρμακευτικής κοινότητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταλήγοντας συμβολικά στον Πειραιά με μια κορυφαία εκδήλωση που στέλνει ισχυρό κοινωνικό μήνυμα σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο εκπαιδευτικός ρόλος της Τροχαίας

Από την καταστολή στην πρόληψη

Κεντρικό και ιδιαίτερα ουσιαστικό στοιχείο της δράσης αποτελεί η ενεργή συμμετοχή της Τροχαίας, η οποία αναλαμβάνει έναν σύγχρονο, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό ρόλο προς οδηγούς, πολίτες, νέους και οικογένειες.

Η Ελληνική Αστυνομία και η Τροχαία, πέρα από τον καθοριστικό τους ρόλο στην εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αναδεικνύονται ως αρωγοί πρόληψης και συνειδητότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων πριν την παράβαση, το πρόστιμο και την καταστολή.

Μέσα από διάλογο, εκπαίδευση και άμεση επαφή με τους πολίτες, τα στελέχη της Τροχαίας:

εξηγούν τη σημασία του αυτοελέγχου, ενημερώνουν για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ στην οδηγική συμπεριφορά, καθοδηγούν τους πολίτες στη χρήση Alco Selftest ως εργαλείου πρόληψης και υπεύθυνης απόφασης.

Ο ρόλος του φαρμακείου στην πρόληψη

Με τη συμμετοχή του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, το φαρμακείο αναδεικνύεται ως βασικός πυλώνας πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Μέσα από τη δωρεάν διάθεση αλκοσελφτεστ – Alcoselftest , σε συνεργασία με την Τροχαία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις ΜΚΟ, αποδεικνύεται έμπρακτα ότι:

ο φαρμακοποιός είναι επιστήμονας υγείας, ο αυτοέλεγχος αποτελεί βασικό εργαλείο πρόληψης, η ασφαλής οδήγηση είναι ζήτημα δημόσιας υγείας.

Γιατί η δράση είναι αναγκαία

Σύμφωνα με εθνικά και διεθνή στοιχεία:

πάνω από 25% των θανατηφόρων τροχαίων σχετίζονται με κατανάλωση αλκοόλ, η μειωμένη συνειδητότητα συνδέεται με υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και λανθασμένες αποφάσεις.

Στην Αττική, όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος κυκλοφοριακός φόρτος της χώρας, η εορταστική περίοδος συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο. Ο αυτοέλεγχος πριν πιάσουμε το τιμόνι αποτελεί το πιο κρίσιμο βήμα πρόληψης.

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν διαχρονικά σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, με αυξημένη επικινδυνότητα κατά την εορταστική περίοδο.

Τα Χριστούγεννα και οι ημέρες διασκέδασης συνοδεύονται συχνά από αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ· σε αυτό το πλαίσιο, ο αυτοέλεγχος πριν πιάσουμε το τιμόνι αποτελεί το πιο κρίσιμο και σωτήριο βήμα πρόληψης.

Το μήνυμα της δράσης

Μπορούμε όλοι να διασκεδάσουμε, να απολαύσουμε τις γιορτές και να επιστρέψουμε με ασφάλεια στις οικογένειές μας για εμάς και για τους συνανθρώπους μας.



Ο αυτοέλεγχος μάς δίνει τη συνειδητότητα να αποφασίσουμε:

αν θα είμαστε οδηγοί ή συνοδηγοί.

Η πρόληψη προηγείται της καταστολής.



Η ενημέρωση προηγείται της παράβασης.



Η ζωή προηγείται όλων.

Κάλεσμα προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Η εκδήλωση αποτελεί πρότυπο συνεργασίας μεταξύ Κράτους, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φαρμακευτικής κοινότητας και κοινωνίας των πολιτών.

Καλούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να παρευρεθούν και να καλύψουν τη δράση, συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος της πρόληψης και της ασφαλούς οδήγησης μέσω αυτοέλέγχου αφού πια μπορούμε με ένα απλό βήμα Alcoselftest να γνωρίζουμε όχι απλά να νομίζουμε η γνώση συνδυάζεται με ασφάλεια και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων λόγω κατανάλωσης αλκοόλ αν νομίζουμε τότε το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο και επικίνδυνο για εμάς και για τους συνανθρώπους μας.

SAFE DRIVE

Press & Media Coordinator

farmakopoioi