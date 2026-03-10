2026-03-10 17:41:25
Φωτογραφία για Λάρισα: Διακόπηκε η δίκη των Τεμπών για τα βίντεο, ένιωσε αδιαθεσία η πρόεδρος
Αίτημα για να λάβουν οι δικηγόροι των συγγενών αντίγραφα των αρχείων που κατασχέθηκανΔιακόπηκε η δίκη των Τεμπών που διεξάγεται στη Λάρισα, για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας σήμερα το μεσημέρι της Τρίτης, ύστερα από αδιαθεσία της προέδρου και ορίστηκε να συνεχιστεί στις 19 Μαρτίου.onlarissa.grΑυτή ήταν και η αιτία που δεν εξετάστηκε το ζήτημα της επιλογής του ειδικού μάρτυρα sidirodromikanea
Μπορούν οι σταθμοί του μετρό να λειτουργήσουν ως καταφύγια;
Μπορούν οι σταθμοί του μετρό να λειτουργήσουν ως καταφύγια;
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου συζήτηση για την κατάσταση των σιδηροδρόμων
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου συζήτηση για την κατάσταση των σιδηροδρόμων
Στο έλεος της Hellenic Train Βολιώτες που μετακινούνται στη Λάρισα οδικώς -Πολύωρη αναμονή και καθυστερήσεις
Οι δίκες των Τεμπών
Τέμπη: Δίκη για τα «χαμένα» βίντεο – Καταθέτει ο δικαστικός πραγματογνώμονας
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Όλη η αλήθεια για την τραγωδία των Τεμπών σήμερα στις 24:00 στον ΑΝΤ1
Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό γκράφιτι αφιερωμένο στη μνήμη θυμάτων των Τεμπών – Δείτε φωτογραφίες
Συνταγές ΦΥΚ με σήμανση ΣΗΠ: Καμία περικοπή για τους φαρμακοποιούς μετά την παρέμβαση του ΠΦΣ – Από εδώ και πέρα απαιτείται απόλυτη προσοχή
«Η εθνική ανθεκτικότητα ως ασπίδα απέναντι στους κινδύνους του πολέμου στη Μέση Ανατολή» – Ανάλυση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου
«Αν χρειαστούν 45 ημέρες, θα χάσουμε τον πόλεμο»: Η CER προειδοποιεί για την ανάγκη ταχύτερου σχεδιασμού των τρένων για την υποστήριξη της στρατιωτικής κινητικότητας
Αλλαγές στην ΕΡΤ – Η διοίκηση ξεκινά συναντήσεις με τα ζευγάρια παρουσιαστών
Τέλος εποχής για τα «χρυσά» μπάτζετ στην τηλεόραση – Τι αλλάζει σε σειρές και σόου την επόμενη σεζόν
