2026-03-10 17:41:25

Αίτημα για να λάβουν οι δικηγόροι των συγγενών αντίγραφα των αρχείων που κατασχέθηκανΔιακόπηκε η δίκη των Τεμπών που διεξάγεται στη Λάρισα, για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας σήμερα το μεσημέρι της Τρίτης, ύστερα από αδιαθεσία της προέδρου και ορίστηκε να συνεχιστεί στις 19 Μαρτίου.onlarissa.grΑυτή ήταν και η αιτία που δεν εξετάστηκε το ζήτημα της επιλογής του ειδικού μάρτυρα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ