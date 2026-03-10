2026-03-10 22:09:57
Φωτογραφία για Hellenic Train: Καθυστέρηση αναχώρησης αμαξοστοιχίας από Θεσσαλονίκη.
 Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 Θεσσαλονίκη – Λάρισα αναχώρησε από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με καθυστέρηση 82 λεπτών, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε πριν από την αναχώρηση.Τα τεχνικά συνεργεία προχώρησαν άμεσα στους απαραίτητους ελέγχους και στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση του sidirodromikanea
HOME TOUR: Σύγχρονο ρουστίκ σε ένα ιδιαίτερα κομψό και ζεστό διαμέρισμα
HOME TOUR: Σύγχρονο ρουστίκ σε ένα ιδιαίτερα κομψό και ζεστό διαμέρισμα
Επανακυκλοφορούν τα επιβατικά τρένα Κίνας-Βόρειας Κορέας για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια.
Επανακυκλοφορούν τα επιβατικά τρένα Κίνας-Βόρειας Κορέας για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια.
