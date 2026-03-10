2026-03-10 22:09:57

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 Θεσσαλονίκη – Λάρισα αναχώρησε από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με καθυστέρηση 82 λεπτών, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε πριν από την αναχώρηση.Τα τεχνικά συνεργεία προχώρησαν άμεσα στους απαραίτητους ελέγχους και στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση του sidirodromikanea

