2025-12-21 11:52:09
Φωτογραφία για Χειμερινό Ηλιοστάσιο σήμερα
Όμιλος Φίλων Αστρονομίας

Χειμερινό Ηλιοστάσιο σήμερα και ο Ήλιος διαγράφει την χαμηλότερη πορεία στον ουρανό, για το βόρειο ημισφαίριο, σηματοδοτώντας την έναρξη του αστρονομικού χειμώνα.

Αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα ζήσουμε την μικρότερη σε διάρκεια ημέρα του έτους και την μεγαλύτερη νύχτα.

Αντίστοιχα, σήμερα ξεκινά το αστρονομικό καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο.

Τα ηλιοστάσια, οι ισημερίες και οι εποχές οφείλονται στην κλίση 23 μοιρών που παρουσιάζει ο ισημερινός της Γης σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς της γύρω από τον Ήλιο (λόγω της κλίσης του άξονα περιστροφής της Γης), σε συνδυασμό με την ετήσια περιφορά της γύρω από το άστρο μας.

Καλό χειμώνα!!
tinanantsou.blogspot.gr
