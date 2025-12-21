





Η τηλεθέαση της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης της ημέρας κατέγραψε σαφείς προτιμήσεις από το κοινό. Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε πρώτος ο «Γαμπρός από το Λονδίνο» (STAR) με 15,8%, ακολουθούμενος από τον «Τροχό της Τύχης» που σημείωσε 13,9%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το παιχνίδι γνώσεων «The Chase (Ε)» με 11,9%, ενώ οι «Εξελίξεις Τώρα» έφτασαν στο 11,2%.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται! VIII» με 10,8%, ακολουθούμενη από το «Το Σόι Σου. III (Ε)» που σημείωσε 10,9%, και την «Kitchen Lab. VIII» με 10,3%. Σημαντική τηλεθέαση κατέγραψε και η «Αλίκη στο Ναυτικό» (ANT1) με 9,5%, ενώ το «Είσαι το Ταίρι Μου (Ε)» κινήθηκε στο 9,6%. Η «Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)» σημείωσε 8,2% και η ταξιδιωτική εκπομπή «Happy Traveller» 7,0%.

Πιο χαμηλά, αλλά πάντα με ενδιαφέρον, καταγράφηκαν το «Weekend Live» με 5,8%, οι «Εικόνες» με 4,9% και η «Η Ελλάδα Ψηφίζει» με 4,2%

. Στη μεσημεριανή ζώνη, η «Στην Κουζίνα με τον Γαβρήλ Νικολαΐδη» σημείωσε 3,4%, η «Υγεία Πάνω Απ’ Όλα!» 2,6%, ενώ πιο περιορισμένη τηλεθέαση είχαν το «Μάμα-Des – Ι Κύκλος» με 2,4%, το «Εδώ TV!» με 1,7% και η «Chef Στην Κουζίνα Σας» με 1,5%.

Η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι οι τηλεθεατές προτιμούν ριάλιτι, παιχνίδια γνώσεων και ψυχαγωγικά προγράμματα, με τον «Γαμπρό από το Λονδίνο» και τον «Τροχό της Τύχης» να ξεχωρίζουν σαφώς και να συγκεντρώνουν τις υψηλότερες τηλεθεάσεις της ημέρας.

Πηγή: tvnea.com