2025-12-21 11:35:08
Φωτογραφία για Μεσημεριανής και Απογευματινής Ζώνης: Ο «Γαμπρός από το Λονδίνο» και ο «Τροχό της Τύχης» οι επιλογές του κοινού...



Η τηλεθέαση της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης της ημέρας κατέγραψε σαφείς προτιμήσεις από το κοινό. Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε πρώτος ο «Γαμπρός από το Λονδίνο» (STAR) με 15,8%, ακολουθούμενος από τον «Τροχό της Τύχης» που σημείωσε 13,9%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το παιχνίδι γνώσεων «The Chase (Ε)» με 11,9%, ενώ οι «Εξελίξεις Τώρα» έφτασαν στο 11,2%.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται! VIII» με 10,8%, ακολουθούμενη από το «Το Σόι Σου. III (Ε)» που σημείωσε 10,9%, και την «Kitchen Lab. VIII» με 10,3%. Σημαντική τηλεθέαση κατέγραψε και η «Αλίκη στο Ναυτικό» (ANT1) με 9,5%, ενώ το «Είσαι το Ταίρι Μου (Ε)» κινήθηκε στο 9,6%. Η «Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)» σημείωσε 8,2% και η ταξιδιωτική εκπομπή «Happy Traveller» 7,0%.

Πιο χαμηλά, αλλά πάντα με ενδιαφέρον, καταγράφηκαν το «Weekend Live» με 5,8%, οι «Εικόνες» με 4,9% και η «Η Ελλάδα Ψηφίζει» με 4,2%

. Στη μεσημεριανή ζώνη, η «Στην Κουζίνα με τον Γαβρήλ Νικολαΐδη» σημείωσε 3,4%, η «Υγεία Πάνω Απ’ Όλα!» 2,6%, ενώ πιο περιορισμένη τηλεθέαση είχαν το «Μάμα-Des – Ι Κύκλος» με 2,4%, το «Εδώ TV!» με 1,7% και η «Chef Στην Κουζίνα Σας» με 1,5%.

Η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι οι τηλεθεατές προτιμούν ριάλιτι, παιχνίδια γνώσεων και ψυχαγωγικά προγράμματα, με τον «Γαμπρό από το Λονδίνο» και τον «Τροχό της Τύχης» να ξεχωρίζουν σαφώς και να συγκεντρώνουν τις υψηλότερες τηλεθεάσεις της ημέρας.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime Time ζώνη: Στην κορυφή το THE VOICE - Δυνατά ποσοστά για την ταινία Minions 2
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time ζώνη: Στην κορυφή το THE VOICE - Δυνατά ποσοστά για την ταινία Minions 2
Χειμερινό Ηλιοστάσιο σήμερα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χειμερινό Ηλιοστάσιο σήμερα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στη… “μάχη της πρωινής ζώνης”: «Mega Σαββατοκύριακο» και «Καλημέρα» πολύ κοντά
Στη… “μάχη της πρωινής ζώνης”: «Mega Σαββατοκύριακο» και «Καλημέρα» πολύ κοντά
«Ανατροπή στα πρωινά – Το Buongiorno στην κορυφή της ψυχαγωγικής ζώνης»
«Ανατροπή στα πρωινά – Το Buongiorno στην κορυφή της ψυχαγωγικής ζώνης»
«Κυρίαρχη η Κοινωνία Ώρα MEGA στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του δυναμικού κοινού»
«Κυρίαρχη η Κοινωνία Ώρα MEGA στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του δυναμικού κοινού»
Στην κορυφή της ψυχαγωγικής πρωινής ζώνης η Super Κατερίνα με δυναμική πρωτιά - Ανεβαίνει το Breakfast@Star
Στην κορυφή της ψυχαγωγικής πρωινής ζώνης η Super Κατερίνα με δυναμική πρωτιά - Ανεβαίνει το Breakfast@Star
Η «Super Κατερίνα» επέστρεψε στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Αλλαγές στις τηλεοπτικές ισορροπίες
Η «Super Κατερίνα» επέστρεψε στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Αλλαγές στις τηλεοπτικές ισορροπίες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.)
ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.)
Ο Δικαστής: Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς;
Ο Δικαστής: Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς;
Klavdia για Γιώργο Λιάγκα: Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε
Klavdia για Γιώργο Λιάγκα: Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πρώτος ο Μάνεσης - Χαμηλά μονοψήφια για το Ραντεβού το ΣΚ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πρώτος ο Μάνεσης - Χαμηλά μονοψήφια για το Ραντεβού το ΣΚ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/12/2025)