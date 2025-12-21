





Η prime time ζώνη παρουσίασε σαφείς προτιμήσεις από το κοινό, με τις μεγαλύτερες παραγωγές να ξεχωρίζουν. Στην πρώτη θέση βρέθηκε το μουσικό show «The Voice of Greece» με 16,5%, ακολουθούμενο από την παιδική ταινία «Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου» που συγκέντρωσε 13,6%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το παιχνίδι γνώσεων «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,4%, ενώ το εορταστικό «Rouk Zouk» σημείωσε 10,2%.

Στη συνέχεια, η γαστρονομική εκπομπή «Akis Food Tour IV» κινήθηκε στο 8,8%, ενώ η μουσική παραγωγή «Άννα Βίσση | Καλλιμάρμαρο 2025» από το MEGA έφτασε στο 7,4%. Το «Hotel Elvira» κατέγραψε 6,6%, και οι «Τρομεροί Γονείς» 5,6%.

Πιο χαμηλά στην κατάταξη βρίσκονται «Οι Γκαφατζηδες με… τα Δωρα» στο OPEN με 1,7% και το #Παρέα με 1,5%.

Η εικόνα της prime time ζώνης καταδεικνύει ότι οι τηλεθεατές προτιμούν μεγάλα μουσικά shows, παιχνίδια γνώσεων και παιδικές ταινίες, με τα μεγαλύτερα νούμερα να συγκεντρώνουν τα «The Voice of Greece» και τα Minions, ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα παραμένουν σημαντικά για το κοινό, προσφέροντας ποικιλία επιλογών για κάθε ηλικία.

Πηγή: tvnea.com