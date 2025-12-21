2025-12-21 10:06:10

Καλεσμένη στην εκπομπή «Τετ α Τετ» ήταν το βράδυ του Σαββάτου η Klavdia, η οποία παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για την πορεία της στο τραγούδι, τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, αλλά και για όσα ειπώθηκαν γύρω από το όνομά της το τελευταίο διάστημα.



Μεταξύ άλλων, η Klavdia αναφέρθηκε και στην κριτική που είχε δεχτεί από τον Γιώργο Λιάγκα, λίγο πριν την εμφάνισή της στη Eurovision.



«Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε την άποψή του. Είχε πιο προκλητικό τρόπο στις λέξεις που χρησιμοποιούσε στο να πει τι δεν του αρέσει. Εγώ ήμουν προετοιμασμένη για όλα και δεν μπορούσα να το αφήσω να με επηρεάσει. Είχα έναν στόχο και ήμουν πολύ αποφασισμένη και προσηλωμένη στον στόχο μου. Δεν επέτρεπα να με επηρεάζουν τα σχόλια», είπε αρχικά η Klavdia.



Η Klavdia είπε στη συνέχεια: «Δεν πήγα μετά στην εκπομπή του, αλλά αν πήγαινα θα του έλεγα ότι είναι πολύ καλός στη δουλειά του κι έξυπνος. Στην τηλεόραση χρειαζόμαστε νούμερα και πρέπει να προκαλέσουμε πολλές φορές. Επιχειρηματικό το βρίσκω το πλάνο του. Από τα 7 πάνελ που σχολιάζουν θετικά, αυτό το ένα που θα σχολιάσει αρνητικά θα έχει προβολή. Και τα κανάλια είναι επιχειρήσεις».



