2025-12-21 10:06:10
Φωτογραφία για Klavdia για Γιώργο Λιάγκα: Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε
Καλεσμένη στην εκπομπή «Τετ α Τετ» ήταν το βράδυ του Σαββάτου η Klavdia, η οποία παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για την πορεία της στο τραγούδι, τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, αλλά και για όσα ειπώθηκαν γύρω από το όνομά της το τελευταίο διάστημα.

Μεταξύ άλλων, η Klavdia αναφέρθηκε και στην κριτική που είχε δεχτεί από τον Γιώργο Λιάγκα, λίγο πριν την εμφάνισή της στη Eurovision.

«Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε την άποψή του. Είχε πιο προκλητικό τρόπο στις λέξεις που χρησιμοποιούσε στο να πει τι δεν του αρέσει. Εγώ ήμουν προετοιμασμένη για όλα και δεν μπορούσα να το αφήσω να με επηρεάσει. Είχα έναν στόχο και ήμουν πολύ αποφασισμένη και προσηλωμένη στον στόχο μου. Δεν επέτρεπα να με επηρεάζουν τα σχόλια», είπε αρχικά η Klavdia.

Η Klavdia είπε στη συνέχεια: «Δεν πήγα μετά στην εκπομπή του, αλλά αν πήγαινα θα του έλεγα ότι είναι πολύ καλός στη δουλειά του κι έξυπνος. Στην τηλεόραση χρειαζόμαστε νούμερα και πρέπει να προκαλέσουμε πολλές φορές. Επιχειρηματικό το βρίσκω το πλάνο του. Από τα 7 πάνελ που σχολιάζουν θετικά, αυτό το ένα που θα σχολιάσει αρνητικά θα έχει προβολή. Και τα κανάλια είναι επιχειρήσεις».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πρώτος ο Μάνεσης - Χαμηλά μονοψήφια για το Ραντεβού το ΣΚ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πρώτος ο Μάνεσης - Χαμηλά μονοψήφια για το Ραντεβού το ΣΚ
Ο Δικαστής: Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Δικαστής: Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
The Voice of Greece: Τι ισχύει τελικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη
The Voice of Greece: Τι ισχύει τελικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη
Tony Tyson Ο φυσικός που βρήκε έναν νέο τρόπο παρατήρησης του Σύμπαντος
Tony Tyson Ο φυσικός που βρήκε έναν νέο τρόπο παρατήρησης του Σύμπαντος
Klavdia: Κυκλοφόρησε το νέο εντυπωσιακό music video για το τραγούδι «Άνεμος»
Klavdia: Κυκλοφόρησε το νέο εντυπωσιακό music video για το τραγούδι «Άνεμος»
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη συνάντησή του με τον Γιώργο Λιάγκα και την πρόσφατη παρεξήγηση
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη συνάντησή του με τον Γιώργο Λιάγκα και την πρόσφατη παρεξήγηση
Ναταλία Αργυράκη για Γιώργο Λιάγκα: Έχει πει αρκετά για εμάς... - Πιστεύω πως έχουν τελειώσει οι διαρροές από την εκπομπή μας
Ναταλία Αργυράκη για Γιώργο Λιάγκα: Έχει πει αρκετά για εμάς... - Πιστεύω πως έχουν τελειώσει οι διαρροές από την εκπομπή μας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/12/2025)
Στη… “μάχη της πρωινής ζώνης”: «Mega Σαββατοκύριακο» και «Καλημέρα» πολύ κοντά
Στη… “μάχη της πρωινής ζώνης”: «Mega Σαββατοκύριακο» και «Καλημέρα» πολύ κοντά
Γιαννης Τριανταφυλλακης : Νέα χρηματοδότηση για τον Δήμο Ξηρομέρου, ύψους 399.499,98 €
Γιαννης Τριανταφυλλακης : Νέα χρηματοδότηση για τον Δήμο Ξηρομέρου, ύψους 399.499,98 €
Η Google ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ – ΝΕΑ AI smart glasses ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ το 2026
Η Google ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ – ΝΕΑ AI smart glasses ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ το 2026
"Χαράματα η ώρα τρεις" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής