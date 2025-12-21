2025-12-21 10:06:10
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πρώτος ο Μάνεσης - Χαμηλά μονοψήφια για το Ραντεβού το ΣΚ



Παρά το «πρόσωπο των ημερών» που φιλοξένησε, η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο Open δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει το ενδιαφέρον σε επίπεδο τηλεθέασης. Το πρωινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο περιορίστηκε στο 2,9%, μένοντας χαμηλά στην κατάταξη της ζώνης.

Στην πρώτη θέση του ανταγωνισμού βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, το οποίο κατέγραψε 18,9%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική του και τη σταθερή σχέση που έχει χτίσει με το τηλεοπτικό κοινό.

Ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega, που σημείωσε 14,7%, διατηρώντας τη δεύτερη θέση και ισχυρή παρουσία στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Σε πιο χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ, οι οποίοι κατέγραψαν 8,5%, ενώ το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 7,4%, παραμένοντας σε μονοψήφια ποσοστά.

Τέλος, το «Καλημέρα Είπαμε;» βρέθηκε στο 2,3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα μιας πρωινής ζώνης με ξεκάθαρους νικητές αλλά και εκπομπές που δυσκολεύονται να βρουν τον βηματισμό τους, ακόμη και όταν επενδύουν στην επικαιρότητα.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/12/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/12/2025)
Klavdia για Γιώργο Λιάγκα: Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Klavdia για Γιώργο Λιάγκα: Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/12/2025)
Πρωινή ενημέρωση: Σαρωτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημέρωση: Σαρωτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Μεσημεριανή ζώνη: Σκληρή μάχη για την πρώτη θέση
Μεσημεριανή ζώνη: Σκληρή μάχη για την πρώτη θέση
Απογευματινή ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για το «The Chase»
Απογευματινή ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για το «The Chase»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Deal» και δυνατός ανταγωνισμός στα παιχνίδια
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Deal» και δυνατός ανταγωνισμός στα παιχνίδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στη… “μάχη της πρωινής ζώνης”: «Mega Σαββατοκύριακο» και «Καλημέρα» πολύ κοντά
Στη… “μάχη της πρωινής ζώνης”: «Mega Σαββατοκύριακο» και «Καλημέρα» πολύ κοντά
Γιαννης Τριανταφυλλακης : Νέα χρηματοδότηση για τον Δήμο Ξηρομέρου, ύψους 399.499,98 €
Γιαννης Τριανταφυλλακης : Νέα χρηματοδότηση για τον Δήμο Ξηρομέρου, ύψους 399.499,98 €
Η Google ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ – ΝΕΑ AI smart glasses ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ το 2026
Η Google ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ – ΝΕΑ AI smart glasses ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ το 2026
"Χαράματα η ώρα τρεις" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
4 νεκροί, 9 τραυματίες μετά από μαζική επίθεση με μαχαίρι και βόμβα καπνού σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι
4 νεκροί, 9 τραυματίες μετά από μαζική επίθεση με μαχαίρι και βόμβα καπνού σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι