





Παρά το «πρόσωπο των ημερών» που φιλοξένησε, η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο Open δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει το ενδιαφέρον σε επίπεδο τηλεθέασης. Το πρωινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο περιορίστηκε στο 2,9%, μένοντας χαμηλά στην κατάταξη της ζώνης.

Στην πρώτη θέση του ανταγωνισμού βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, το οποίο κατέγραψε 18,9%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική του και τη σταθερή σχέση που έχει χτίσει με το τηλεοπτικό κοινό.

Ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega, που σημείωσε 14,7%, διατηρώντας τη δεύτερη θέση και ισχυρή παρουσία στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Σε πιο χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ, οι οποίοι κατέγραψαν 8,5%, ενώ το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 7,4%, παραμένοντας σε μονοψήφια ποσοστά.

Τέλος, το «Καλημέρα Είπαμε;» βρέθηκε στο 2,3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα μιας πρωινής ζώνης με ξεκάθαρους νικητές αλλά και εκπομπές που δυσκολεύονται να βρουν τον βηματισμό τους, ακόμη και όταν επενδύουν στην επικαιρότητα.







Πηγή: tvnea.com