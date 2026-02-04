Συγκοινωνίες Αθήνας: Νέοι συρμοί και αναβαθμίσεις υφισταμένων για ανακούφιση του κορεσμένου συστήματος
2026-02-04 07:39:12
Η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε «χειρουργικές» αναβαθμίσεις των παλιών συρμών και έργα υποδομής, δίνοντας ανάσα στο κορεσμένο δίκτυο σταθερής τροχιάς της Αθήνας, ενώ οι νέοι συρμοί αναμένονται σε δύο φάσειςethnos.grΜε «χειρουργικές» παρεμβάσεις αναβάθμισης συρμών, οι οποίοι βαδίζουν προς την 30ετία προσεγγίζοντας το προσδόκιμο ζωής τους θα επιχειρήσει η ΣΤΑΣΥ να δώσει ανάσα στο συγκοινωνιακό σύστημα της sidirodromikanea
