2026-02-04 14:50:19
Φωτογραφία για Σύλληψη δύο νεαρών για ληστεία επιβάτη στο Μετρό Μεταξουργείο Του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού ασκώντας βία
Στη σύλληψη ενός 20χρονου και ενός 19χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», προχώρησαν χθες (3/2) στον σταθμό ΗΣΑΠ «Βικτώρια», για ληστεία κατά συναυτουργία.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν επιβάτη στην αποβάθρα του σταθμού Μετρό «Μεταξουργείο» και ασκώντας του σωματική βία, του αφαίρεσαν την αλυσίδα που φόραγε στο λαιμό του.Αστυνομικοί που συμμετέχουν στο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εκτέλεση συνταγών με ΦΥΚ σε ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εκτέλεση συνταγών με ΦΥΚ σε ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Έτσι ξεκινά η απίστευτη περιπέτεια της πατρότητας για τα “3 μπαμπαδάκια”!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Έτσι ξεκινά η απίστευτη περιπέτεια της πατρότητας για τα “3 μπαμπαδάκια”!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γερμανία: Νεκρός ο οδηγός τρένου μετά από επίθεση επιβάτη
Γερμανία: Νεκρός ο οδηγός τρένου μετά από επίθεση επιβάτη
Βανδαλισμοί σε συρμούς του Μετρό στα Σεπόλια - Πώς δρουν ανενόχλητοι
Βανδαλισμοί σε συρμούς του Μετρό στα Σεπόλια - Πώς δρουν ανενόχλητοι
ΟΣΕΘ: Ηλεκτροκίνηση, διαλειτουργικότητα ΜΜΜ και ενιαίο εισιτήριο για μετρό και λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη
ΟΣΕΘ: Ηλεκτροκίνηση, διαλειτουργικότητα ΜΜΜ και ενιαίο εισιτήριο για μετρό και λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη
Μετρό: Επανέρχεται η νυχτερινή λειτουργία σε τρεις σταθμούς από 1η Φεβρουαρίου - Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ
Μετρό: Επανέρχεται η νυχτερινή λειτουργία σε τρεις σταθμούς από 1η Φεβρουαρίου - Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ
ΣΤΑΣΥ: 50 προσλήψεις τεχνικών ΔΕ σε μετρό και τραμ
ΣΤΑΣΥ: 50 προσλήψεις τεχνικών ΔΕ σε μετρό και τραμ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Αύριο»: Καθήλωσε το κοινό η προβολή της νέας σειράς της ΕΡΤ
«Αύριο»: Καθήλωσε το κοινό η προβολή της νέας σειράς της ΕΡΤ
ΣΠΥΡΟΣ ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ | Στον καθρέφτη του Δαρβίνου
ΣΠΥΡΟΣ ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ | Στον καθρέφτη του Δαρβίνου
Ανακαίνιση: Από πού να ξεκινήσετε και σε τι αξίζει πραγματικά να επενδύσετε
Ανακαίνιση: Από πού να ξεκινήσετε και σε τι αξίζει πραγματικά να επενδύσετε
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Νέα ψηφιακή «κοινότητα» ογκολογικών ασθενών και νέες υποδομές
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Νέα ψηφιακή «κοινότητα» ογκολογικών ασθενών και νέες υποδομές
Γερμανία: Νεκρός ο οδηγός τρένου μετά από επίθεση επιβάτη
Γερμανία: Νεκρός ο οδηγός τρένου μετά από επίθεση επιβάτη