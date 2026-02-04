2026-02-04 14:50:19

Στη σύλληψη ενός 20χρονου και ενός 19χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», προχώρησαν χθες (3/2) στον σταθμό ΗΣΑΠ «Βικτώρια», για ληστεία κατά συναυτουργία.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν επιβάτη στην αποβάθρα του σταθμού Μετρό «Μεταξουργείο» και ασκώντας του σωματική βία, του αφαίρεσαν την αλυσίδα που φόραγε στο λαιμό του.Αστυνομικοί που συμμετέχουν στο sidirodromikanea

