2026-01-31 08:32:07

Το 2025 αποδείχθηκε χρονιά μαζικής φυγής στη σύνταξη με 225.803 αιτήσεις συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ» του e-ΕΦΚΑ, και, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, το κύμα αποχωρήσεων αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2027. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έχει συνταξιοδοτηθεί η συντριπτική πλειονότητα από τη λεγόμενη γενιά των baby boomers, η sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ