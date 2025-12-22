2025-12-22 19:26:01

Η Hellenic Train επενδύει στο μέλλον του ελληνικού σιδηροδρόμου.Από αριστερά, η Παναγιώτα Κατή, Managing Director της Alstom Greece, και ο CEO της Hellenic Train, Roberto RinaudoΗ Hellenic Train ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, υπογράφοντας με την Alstom τη σύμβαση για την προμήθεια 23 νέων ηλεκτροκίνητων συρμών Coradia Stream, συνολικού ύψους 308 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ