Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έκδοση Πιστωτικού τιμολογίου παρακρατήσεων έτους 2025 που θα συμπεριληφθεί στη ΣΣΥ μηνός Δεκεμβρίου

Όπως κάθε χρόνο το πιστωτικό τιμολόγιο παρακρατήσεων έτους 2025 θα υποβληθεί στο φάκελο συνοδευτικών εγγράφων μηνός Δεκεμβρίου αφού δηλωθεί στην πύλη της ΚΜΕΣ ως τύπου «5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο» και συμπεριληφθεί στη ΣΣΥ.

Στη διαδικτυακή πύλη της ΚΜΕΣ θα αναρτηθεί έως τέλος του έτους η «ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ» που αφορά ποσά τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί και αφορούν τις πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του 2025. Συγκεκριμένα:

Τις συνολικές παρακρατήσεις του rebate (Ν.3918/11)Τις εκπτώσεις επί των τιμολογίων για ποσά άνω των 35.000 ευρώ (Ν.4052/12)Τις πιθανές περικοπές σε συνταγές για το έτος 2025.

Κάθε φαρμακείο με βάση αυτή τη βεβαίωση, θα πρέπει να εκδώσει Πιστωτικό Τιμολόγιο με ημερομηνία εντός του 2025 ή μεταγενέστερη. Στη βεβαίωση θα υπάρχει η ανάλυση των ποσών παρακράτησης ανά κατηγορία Φ.Π.Α., προκειμένου να μεταφερθούν αυτά αντίστοιχα στο μηχανογραφικό πρόγραμμα διαχείρισης του φαρμακείου και να εκδοθούν τα πιστωτικά τιμολόγια μηχανογραφικά, όπως γίνεται κάθε χρόνο.







Σας τονίζουμε ότι ο Φ.Π.Α. για τα Πιστωτικά τιμολόγια εφόσον εκδοθούν με ημερομηνία εντός του 2025, ο Φ.Π.Α. καταλογίζεται στην περιοδική δήλωση του Δεκεμβρίου ή του τελευταίου τριμήνου, ενώ αν εκδοθούν με ημερομηνία εντός του 2026 ο ΦΠΑ θα καταλογιστεί στην περιοδική δήλωση του Ιανουαρίου ή του πρώτου τριμήνου 2026.Και στις δύο περιπτώσεις θυμίζουμε, ότι βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, τα ποσά των παρακρατήσεων όπως περιγράφονται στο Πιστωτικό τιμολόγιο, αναγνωρίζονται και συνυπολογίζονται στο οικονομικό έτος το οποίο αφορούν, δηλαδή το 2025.Για τα φαρμακεία που έχει λήξει η σύμβαση με τον Οργανισμό, είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω αλλαγής εταιρικής μορφής εντός του έτους, θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με τους λογιστές προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες σχετικά με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Διευθέτηση μέχρι την 31η.12.2025 τυχόν διορθώσεων και καταχωρίσεων πράξεων που εκκρεμούν για τους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, χωρίς επιβολή διοικητικής κύρωσης

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 56823/ 18.07.2025 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης:

«έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να τους επιβληθεί οποιαδήποτε διοικητική κύρωση δύνανται:

α) να προβούν στην εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4919/20222 ανήκουν στους υπόχρεους εγγραφής και δεν το έχουν πράξει έως σήμερα,

β) να προβούν σε κάθε καταχώριση που εκκρεμεί, η παράλειψη της οποίας επιφέρει την επιβολή προστίμου,

γ) να προβούν στις καταχωρίσεις για την παράλειψη των οποίων έχουν μπει σε αναστολή καταχώρισης,

δ) να αιτηθούν στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. τη διόρθωση λαθών που έκαναν με δική τους υπαιτιότητα κατά τη σύσταση της εταιρείας τους μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης ή στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις ή κατά την αυτόματη δέσμευση επωνυμίας και/ή διακριτικού τίτλου ή κατά την υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση πράξεων του άρθρου 25 του ν. 4919/2022,

ε) να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις που θα λάβουν είτε μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων είτε από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ.».»

Σε συνεργασία με του λογιστές σας ελέγξτε τα στοιχεία σας στο Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ., τακτοποιώντας τυχόν οφειλές εφόσον υπάρχουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ η εγγραφή στο ΓΕΜΗ δεν συνεπάγεται εγγραφή στα Επιμελητήρια,

στα οποία τα φαρμακεία απαγορεύεται να εγγραφούν

Υποβολή Αίτησης / Δήλωσης μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026

Στον ιστότοπο του e- ΕΦΚΑ έχει ενεργοποιηθεί, για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, τους Αυτοαπασχολούμενους και τους Αγρότες, η ηλεκτρονική υπηρεσία «Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών» παρέχοντας την δυνατότητα υποβολής αίτησης/δήλωσης μεταβολής της ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026.

Η δήλωση επιλογής /μεταβολής της ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί έως και Σάββατο 31.01.2026 και η επιλογή των ανώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης /δήλωσης μεταβολής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

Πίνακας Απογραφής Φαρμάκων του Ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών

Στο τέλος κάθε χρόνου θα πρέπει να γίνει και η απογραφή των ποσοτήτων των ναρκωτικών φαρμάκων του Ν.3459/2006 τις οποίες διαθέτουν τα φαρμακεία στις 31.12.2025.

Στις καταστάσεις αυτές οι οποίες δύναται να είναι μηχανογραφημένες (μέσω των προγραμμάτων) ή χειρόγραφες θα πρέπει να αναγράφεται:

η επωνυμία του Φαρμακείου,τα αποθέματα των φαρμάκων του Ν.3459/2006 την 31η.12.2025,η ημερομηνία παράδοσης στην Υπηρεσία,σφραγίδα Φαρμακείου και υπογραφή.

Η κατάσταση απογραφής του κάθε φαρμακείου συμπληρώνεται εις διπλούν. Το ένα διπλότυπο κατατίθεται στην Υπηρεσία ενώ το άλλο επιστρέφεται υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Υπηρεσία και φυλάσσεται στο Φαρμακείο.

Για την απογραφή των φαρμάκων του κρατικού μονοπωλίου (πεθιδίνες, μορφίνες) χρησιμοποιείται αποκλειστικά το Βιβλιάριο Ετήσιων Καταστάσεων Ναρκωτικών Φαρμάκων που είναι τριπλότυπο και τα δύο πρώτα φύλλα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. Η υποβολή των καταστάσεων, για όσα φαρμακεία διαθέτουν το Βιβλιάριο (διαθέτουν ονομαστική πάγια εντολή πώλησης ναρκωτικών), είναι υποχρεωτική έστω και αν η κίνηση μέσα στο έτος ήταν μηδενική.

Παρακράτηση φόρου 4% κατά την προμήθεια αγαθών και 8% από την παροχή υπηρεσιών από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης

Υπενθυμίζουμε πως για την παρακράτηση φόρου 4% από τον ΕΟΠΥΥ για τα τιμολόγια των υποβολών των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, όπως επίσης και για την παρακράτηση φόρου 8% από τον ΕΟΠΥΥ για τα τιμολόγια της «επιβεβαίωσης των Ραντεβού εμβολιασμών COVID-19», των «εγγραφών των πολιτών στον προσωπικό ιατρό» και τιμολογίων που αφορούν το eΔΑΠΥ, δεν εκδίδεται καμία βεβαίωση καθώς η παρακράτηση θα εμφανιστεί αυτόματα στο σύστημα του Τaxisnet και θα συμψηφιστεί με τις λοιπές φορολογικές μας υποχρεώσεις.

Πρόκειται για παρακράτηση φόρου που εμπίπτει στο γενικό κανόνα για τις «Προμήθειες κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από Οργανισμούς και Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης» και αντιστοιχεί στην απόκλιση του ποσού που ο ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζει στους παρόχους και του ποσού το οποίο τελικά κατατίθεται στο λογαριασμό τους.

Το συνολικό άθροισμα των ποσών αυτών τα οποία παρακρατούνται για κάθε μήνα, θα το δει ο Λογιστής συγκεντρωτικά μέσα στο σύστημα του Τaxisnet ως “Εικόνα αποδοχών 2025” και θα πρέπει να το προσμετρήσει ως “Φόρος που παρακρατήθηκε” από τον ετήσιο φόρο εισοδήματος, χωρίς καμία ενέργεια από το φαρμακοποιό.

Ολοκλήρωση εκτελέσεων και έκδοσης τιμολογίων για τα Ταμεία του Στρατού

Ενόψει της ένταξης των ταμείων του Στρατού (ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ) στον ΕΟΠΥΥ, συστήνουμε στους συναδέλφους φαρμακοποιούς, οι οποίοι έχουν ενεργή σύμβαση, να ολοκληρώσουν τυχόν εκκρεμότητες που υπάρχουν με εκτελέσεις συνταγών ασφαλισμένων των ταμείων αυτών και να προβούν στην έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, καθόσον δεν υπάρχει απάντηση από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ για τη δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων στις αρχές του χρόνου που αφορούν εκτελέσεις συνταγών του 2025.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ











