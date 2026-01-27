2026-01-27 07:52:51
Συντάξεις: Τα νέα ποσά για 2.5 εκατ. συνταξιούχους - Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία
Βελτιωμένες λόγω των αυξήσεων είναι οι μέσες συντάξεις όλων των ταμείων για το 2026 με τη μέση κύρια σύνταξη λόγω γήρατος να διαμορφώνεται στα 975 ευρώ, τη μέση σύνταξη λόγω θανάτου στα 631 ευρώ και τη μέση αναπηρική σύνταξη στα 653 ευρώ.Κώστας Κατίκος.eleftherostypos.gr/Η μέση αύξηση στις συντάξεις γήρατος έφτασε ως τα 67,55 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος των αυξήσεων για όλα τα ταμεία είναι 20,75 ευρώ. sidirodromikanea
