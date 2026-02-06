2026-02-06 09:31:34
Φωτογραφία για Παραδοσιακή ιαπωνική τελετή τσαγιού στο πιο πολυτελές τρένο το Seven Stars Kyushu
Ένα από τα πιο πολυτελή τρένα στην Ιαπωνία απλά δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς τη δική του αίθουσα τσαγιού. Το Seven Stars Kyushu προσφέρει ακριβώς αυτό: έναν οικείο και παραδοσιακό χώρο όπου οι επιβάτες μπορούν να βιώσουν μια αυθεντική ιαπωνική τελετή τσαγιού..cntraveler.comΗ συμπαγής αίθουσα είναι διακοσμημένη με κασετίνα οροφής, ντελικάτα ξύλινα παραβάν και παραδοσιακά χαλάκια τατάμι. Οι sidirodromikanea
