2026-02-06 09:31:34

Ένα από τα πιο πολυτελή τρένα στην Ιαπωνία απλά δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς τη δική του αίθουσα τσαγιού. Το Seven Stars Kyushu προσφέρει ακριβώς αυτό: έναν οικείο και παραδοσιακό χώρο όπου οι επιβάτες μπορούν να βιώσουν μια αυθεντική ιαπωνική τελετή τσαγιού..cntraveler.comΗ συμπαγής αίθουσα είναι διακοσμημένη με κασετίνα οροφής, ντελικάτα ξύλινα παραβάν και παραδοσιακά χαλάκια τατάμι. Οι sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ