Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης της χρήσης αιθανόλης, ενός από τα δραστικά συστατικά που χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των απολυμαντικών χεριών και άλλων απορρυπαντικών που χρησιμοποιούνται από τα νοσοκομεία, λόγω αυξημένου κινδύνου για καρκίνου.Την πληροφορία δημοσιεύουν οι Financial Times, επικαλούεμνοι εσωτερική σύσταση με ημερομηνία την 10η Οκτωβρίου και συντάκτη αυτής μία από τις ομάδες εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).Ο εν λόγω Οργανισμός επισήμανε την αιθανόλη ως τοξική ουσία, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου αλλά και επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη και θα έπρεπε να ανμτικατασταθιούν από καθαριστικά και άλλα προϊόντα, αναφέρουν οι FT.Απόφαση στα τέλη ΝοεμβρίουΗ Επιτροπή Βιοκτόνων του ECHA πρόκειται να συνεδριάσει μεταξύ 25ης και 28ης Νοεμβρίου για να αποφασίσει εάν θα ταξινομήσει την αιθανόλη ως επιβλαβή για τον άνθρωπο. Στη συνέχεια, θα στείλει σύσταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και θα λάβει την τελική απόφαση μετά την επιστημονική γνωμοδότηση της επιτροπής.Ο Οργανισμός (ECHA) δήλωσε προς το Reuters ότι η ρυθμιστική αρχή αξιολογεί επί του παρόντος τη χρήση της αιθανόλης ως βιοκτόνου.Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι εάν η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αιθανόλη έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει καρκίνο ή να βλάψει την ανθρώπινη αναπαραγωγή, θα συστήσει την αντικατάστασή της.Η ίδια πρόσθεσε ότι οι αξιολογήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχουν εξαχθεί συμπεράσματα.Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ταξινομεί τόσο την αιθανόλη όσο και την ισοπροπανόλη ως ασφαλείς ουσίες για την υγιεινή των χεριών.Τα καθαριστικά με βάση το αλκοόλ έχουν εγκριθεί ως ασφαλή στην ΕΕ και περιλαμβάνονται στον κατάλογο βασικών φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από τη δεκαετία του 1990.Τον περασμένο Μάιο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων κάλεσε τις εθνικές υγειονομικές αρχές να «καθιερώσουν την απολύμανση χεριών με βάση το αλκοόλ ως την κύρια μέθοδο υγιεινής των χεριών».Τεράστιος ο αντίκτυπος στα νοσοκομεία«Ο αντίκτυπος στα νοσοκομεία θα είναι τεράστιος», δηλώνει η Αλεξάνδρα Πίτερς καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο ττης Γενεύης και μέλος του δικτύου «Clean Hospitals».«Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως κάθε χρόνο από ό,τι η ελονοσία, η φυματίωση και το AIDS μαζί», δηλώνει στους Financial Times. «Η υγιεινή των χεριών, ειδικά με το αλκοολούχο αντισηπτικό, σώζει 16 εκατομμύρια λοιμώξεις παγκοσμίως ετησίως».Η Πίτερς προσθέτει πιθανές εναλλακτικές λύσεις αντί της αιθανόλης, όπως η ισοπροπανόλη, είναι ακόμη πιο τοξικές.Οσο για τη διαρκή χρήση σαπουνιού, αυτή διαρκεί περισσότερο και βλάπτει το δέρμα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι νοσοκόμες αφιέρωναν 30 λεπτά για κάθε ώρα μιας επέμβασης πλένοντας τα χέρια τους, εάνδ εν υπάρχει απολυμαντικό, σύμφωνα με την Πίτερς.Με πληροφορίες από Financial Times, Reuters