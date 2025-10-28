Η γενική τεχνητή νοημοσύνη (AGI) αναφέρεται στην ικανότητα των μηχανών να σκέφτονται και να εκτελούν εργασίες όσο καλά και ένας άνθρωπος, ενώ η SuperIntelligence θα επέτρεπε στην AI να κάνει τα πράγματα καλύτερα ακόμη και από ειδικούς ανθρώπους. Παρά τους κινδύνους που επισημαίνουν οι επικριτές, μέχρι στιγμής η AI είναι χρήσιμη μόνο σε συγκεκριμένα tasks και αποτυγχάνει σε σύνθετα καθήκοντα όπως για παράδειγμα είναι η αυτόνομη οδήγηση.

Πάνω από 800 δημόσια πρόσωπα, ανάμεσά τους ο Steve Wozniak και ο Πρίγκιπας Harry, μαζί με επιστήμονες AI, πρώην στρατιωτικούς και CEOs, υπέγραψαν κοινή δήλωση που ζητά απαγόρευση της ανάπτυξης Τεχνητής Νοημοσύνης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερνοημοσύνη, όπως αναφέρει η Financial Times

. Η δήλωση σημειώνει: «Ζητούμε απαγόρευση της SuperIntelligence, η οποία δεν θα πρέπει να αρθεί πριν υπάρξει ευρεία επιστημονική συναίνεση, ενώ ότι γίνει θα πρέπει να γίνει με ασφάλεια και ελεγχόμενα, αλλά και ισχυρή δημόσια αποδοχή».

Οι υπογράφοντες προέρχονται από διάφορους τομείς και πολιτικά φάσματα, και περιλαμβάνουν τον ερευνητή AI και βραβευμένο με Νόμπελ Geoffrey Hinton, τον πρώην σύμβουλο του Trump Steve Bannon, τον πρώην πρόεδρο του Joint Chiefs of Staff Mike Mullen και τον ράπερ Will.i.am. Η δήλωση προέρχεται από το Future of Life Institute, το οποίο υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις στην AI συμβαίνουν ταχύτερα από ό,τι μπορεί να κατανοήσει το κοινό. «Σε κάποιο επίπεδο, αυτή η πορεία έχει επιλεγεί για εμάς από τις εταιρείες AI και τους ιδρυτές τους, αλλά σχεδόν κανείς δεν ρωτάει το κοινό ‘Αυτό θέλουμε;’», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του ινστιτούτου, Anthony Aguirre, στο NBC News.

Παρά την έλλειψη πρόσφατων σημαντικών επιτευγμάτων, εταιρείες όπως η OpenAI επενδύουν δισεκατομμύρια σε νέα μοντέλα AI και τα κέντρα δεδομένων που απαιτούνται. Ο CEO της Meta, Mark Zuckerberg, δήλωσε πρόσφατα ότι η υπερνοημοσύνη είναι «εντός ορατού μέλλοντος», ενώ ο CEO του X, Elon Musk, υποστήριξε ότι η υπερνοημοσύνη «συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο». Ο CEO της OpenAI, Sam Altman, προβλέπει ότι η υπερνοημοσύνη θα εμφανιστεί το αργότερο έως το 2030. Κανένας από τους ηγέτες αυτούς ούτε άλλα γνωστά στελέχη των εταιρειών τους δεν υπέγραψε τη δήλωση.

