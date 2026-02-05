2026-02-05 17:16:53
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2026

Δελτίο Τύπου

       Μετά από μια πολύμηνη διαδικασία, η οποία ξεκίνησε το 2020 με την πιλοτική διάθεση συγκεκριμένων Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία, ολοκληρώθηκε σήμερα ένα καθοριστικό βήμα.

Παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, υπεγράφη μεταξύ της Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ κ. Καρποδίνη και του Προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Βαλτά, η Επέκταση της Συλλογικής Συμβάσεως για την διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Μέσω της Σύμβασης αυτής θα διατίθενται 66.000 συνταγές μηνιαίως, εξυπηρετώντας ασθενείς που πάσχουν από σοβαρά και χρόνια νοσήματα. Η διαδικασία διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα ξεκινήσει από την 16η Φεβρουαρίου 2026.

 

  

Στόχος μας είναι η ποιοτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόσβαση των ασθενών στα Φάρμακα Υψηλού Κόστους , η ουσιαστική μείωση της ταλαιπωρίας τους, η εξάλειψη της αναμονής σε ουρές και η εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου, σε συνδυασμό με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας από τον φαρμακοποιό της γειτονιάς, για το σύνολο της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

 

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Υγείας

 

