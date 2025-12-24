ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥÏΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2025

Ἀριθμ. Πρωτ.: 783

Πρός

τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

«Οὗτος ὁ Θεός ἡμῶν˙ οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρός αὐτόν».

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ πνευματικά,

Τό ἄπειρον ἔλεος καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει γιά ἀκόμη μιά φορά νά ἑορτάσομε τήν μητρόπολι τῶν ἑορτῶν, τά γενέθλια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά τόν Ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία, αὐτό τό μέγιστο διαχρονικό παιδευτήριο τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, στήν ὑμνολογία της, μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλος Θεός πλήν Αὐτοῦ.

Καί ἐνῷ αὐτή ἡ μοναδικότητα καί παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ ἀπό πολλούς μεταφράζεται σάν ἐξουσία, σκληρότητα καί ἀπολυτότητα, εἰλημμένη ἀπό τά πρότυπα τῶν ἀνθρωπίνων συστημάτων ἐξουσίας, ἡ ἰσχύς τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀκριβῶς τό ἀντίθετο, ἀφοῦ ταυτίζεται μέ τήν ἄκρα ταπείνωσι καί καταδεκτικότητά Του. Ὁ Θεός δέν μᾶς κοιτάζει ἀφ’ ὑψηλοῦ ἀλλά κενώνεται καί καθίσταται «ὁ τεχθείς ἐκ Παρθένου καί τοῖς ἀνθρώποις συναναστραφείς». Περιβάλλεται τήν πεπτωκυῖα ἀνθρώπινη φύσι μας γιά νά τήν καθαρίσει καί νά μᾶς παράσχει τό ἔλεός Του. Γίνεται ἀσθενής γιά νά θεραπεύσει τήν δική μας ἀσθένεια· γίνεται θνητός γιά νά μᾶς χαρίσει τήν ἀθανασία· γίνεται κατά φύσιν ἄνθρωπος γιά νά μᾶς κάνει κατά χάριν Θεούς· κατεβαίνει στήν γῆ γιά νά μᾶς ἀνυψώσει στόν οὐρανό.

Γι’ αὐτό καί τά Χριστούγεννα δέν εἶναι ἑορτή κοσμικῶν πανηγυρισμῶν καί ἀνούσιων φολκλορικῶν ἐκδηλώσεων. Πολλῷ δέ μᾶλλον δέν εἶναι ὅλες αὐτές οἱ δυτικές συνήθειες πού ἐσχάτως κυριάρχησαν καί στόν εὐλογημένο τόπο μας, ἀλώνοντας καί ἀλλοιώνοντάς μας. Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν ἑορτή τῆς ταπεινώσεως. Πῶς εἶναι δυνατόν νά παραμένομε ὑπερήφανοι ὅταν βλέπομε τόν Θεό μας νά ταπεινώνεται γιά ἐμᾶς; «Φάτνῃ πενιχρᾷ Υἱός μονογενής κείμενος ὁρᾶται βροτός καί σπαργάνοις πλέκεται». Ἐκεῖνος πού προαιωνίως εὑρίσκετο ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ Πατρός καθήμενος ἐπί Χερουβείμ καί Σεραφείμ, τώρα νεογέννητο βρέφος εἶναι ξαπλωμένο μέσα στήν ταπεινή Φάτνη τῶν ἀλόγων ζῴων.

Ἀγαπητοί μου, πρίν ἀπό 2026 χρόνια μέσα στό σκοτάδι τῆς νύχτας σέ ἕνα ἀσήμαντο χωριό, τήν Βηθλεέμ, ἐτελεσιουργήθη τό μεγαλύτερο θαῦμα ὅλων τῶν αἰώνων, ἀφοῦ σέ αὐτό ἀκριβῶς τό σημεῖο ἐπέλεξε νά γεννηθεῖ «ὁ τῆς δόξης Κύριος», καί αὐτή ἡ ἐπιλογή μόνον τυχαία δέν εἶναι. Τό σκοτάδι ἐκείνης τῆς νύχτας εἶναι παρόμοιο μέ τό πνευματικό καί ἠθικό σκοτάδι πού κυριαρχεῖ σέ κάθε ἐποχή καί κοινωνία ὅπως καί στήν δική μας. Σέ αὐτό λοιπόν τό σκοτάδι τῆς κάθε ἐποχῆς διαλέγει νά γεννηθεῖ ὁ παντοδύναμος Χριστός. Πτωχός, ἄστεγος καί ἐξόριστος, μέσα στήν ἀπλότητα τῆς κρύας Φάτνης, ὥστε νά γίνομε ἐμεῖς μέτοχοι τῆς μεγαλοσύνης τοῦ οὐρανοῦ.

Αὐτά λοιπόν τά Χριστούγεννα - τά πρώτα πού ὁ Κύριος μέ ἀξιώνει νά συνεορτάσω μαζί σας – προτρέπω ὅλους νά ἀνοίξομε καί νά προσφέρουμε τίς καρδιές μας στόν δι’ ἡμᾶς γεννηθέντα Σωτῆρα Κύριο καί στόν κάθε συνάνθρωπό μας, γιά νά βιώσουμε τήν εἰρήνη τῆς παρουσίας τῆς σαρκωμένης Ἀλήθειας καί Ἀγάπης στόν κόσμο. Εὔχομαι ὁ Χριστός νά εἶναι ὁ μόνιμος ἔνοικος στήν καρδιά τοῦ καθενός μας, στά σπίτια μας, στίς οἰκογένειές μας καί νά ἁγιάζει κάθε πτυχή καί διάβημα τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς.

Μετά πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἐνανθρωπήσαντι ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης σας

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀλέξιος

