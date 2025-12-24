ximeronews

Οι άγιες αυτές ημέρες μάς υπενθυμίζουν την αξία της αγάπης, της οικογένειας, της πίστης και της ανθρωπιάς. Είναι μια ευκαιρία να σταθούμε για λίγο, να εκτιμήσουμε όσα πραγματικά έχουν σημασία και να έρθουμε πιο κοντά με τους ανθρώπους μας.Εύχομαι από καρδιάς υγεία, γαλήνη και δύναμη σε κάθε σπίτι, και το νέο έτος να φέρει ελπίδα, αισιοδοξία και καλύτερες μέρες για όλους. Ας κρατήσουμε ό,τι μας ενώνει, ας δείξουμε κατανόηση και σεβασμό και ας προχωρήσουμε μπροστά με πίστη και αλληλεγγύη.Χρόνια πολλά, με αγάπη και φως στις ζωές μας.Γεώργιος Θεόδωρος Αποστολάκης