2025-12-24 20:05:13
Φωτογραφία για ΕΥΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

 





Οι άγιες αυτές ημέρες μάς υπενθυμίζουν την αξία της αγάπης, της οικογένειας, της πίστης και της ανθρωπιάς. Είναι μια ευκαιρία να σταθούμε για λίγο, να εκτιμήσουμε όσα πραγματικά έχουν σημασία και να έρθουμε πιο κοντά με τους ανθρώπους μας.

Εύχομαι από καρδιάς υγεία, γαλήνη και δύναμη σε κάθε σπίτι, και το νέο έτος να φέρει ελπίδα, αισιοδοξία και καλύτερες μέρες για όλους. Ας κρατήσουμε ό,τι μας ενώνει, ας δείξουμε κατανόηση και σεβασμό και ας προχωρήσουμε μπροστά με πίστη και αλληλεγγύη.

Χρόνια πολλά, με αγάπη και φως στις ζωές μας.

Γεώργιος Θεόδωρος Αποστολάκης
ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
...αυτά τα Χριστούγεννα, εύχομαι το ΦΩΣ να μη μείνει στα λαμπάκια, αλλά να βρει χώρο στις ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
...αυτά τα Χριστούγεννα, εύχομαι το ΦΩΣ να μη μείνει στα λαμπάκια, αλλά να βρει χώρο στις ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ!
Ευχές από τον Βασίλη Διαμαντάκη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ευχές από τον Βασίλη Διαμαντάκη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ευχές από τον Βασίλη Διαμαντάκη
Ευχές από τον Βασίλη Διαμαντάκη
Ευχαριστίες και Ευχές από την Εκπρόσωπο των Εργαζομένων του ΟΣΕ Αναστασία Ασπιώτου.
Ευχαριστίες και Ευχές από την Εκπρόσωπο των Εργαζομένων του ΟΣΕ Αναστασία Ασπιώτου.
ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ
Ευχές από το σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ.
Ευχές από το σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ.
ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Τις θερμότερες ευχές μας για υγεία και ευτυχία σε όλο το κόσμο.
ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Τις θερμότερες ευχές μας για υγεία και ευτυχία σε όλο το κόσμο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
NASA Ο νέος χάρτης του Σύμπαντος
NASA Ο νέος χάρτης του Σύμπαντος
Μητροπολίτης Κονίτσης Αλέξιος, Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν ἑορτή τῆς ταπεινώσεως
Μητροπολίτης Κονίτσης Αλέξιος, Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν ἑορτή τῆς ταπεινώσεως
ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος για τον ύπνο
ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος για τον ύπνο
Το tvnea.com σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα!
Το tvnea.com σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα!
Ευχαριστίες και Ευχές από την Εκπρόσωπο των Εργαζομένων του ΟΣΕ Αναστασία Ασπιώτου.
Ευχαριστίες και Ευχές από την Εκπρόσωπο των Εργαζομένων του ΟΣΕ Αναστασία Ασπιώτου.