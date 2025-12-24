2025-12-24 21:29:36
Φωτογραφία για Αιγυπτος: Οι εργαζόμενοι ξεκινούν την τοποθέτηση γραμμών για το μεγα-έργο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο
Χαρακτηρισμένο από τον υπουργό Μεταφορών ως η «νέα διώρυγα του Σουέζ σε σιδηροδρομικές γραμμές». Μια απεικόνιση της σχεδιαζόμενης σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στην Αίγυπτο. (Siemens Mobility)Εργάτες ξεκίνησαν να κατασκευάζουν γραμμές στην έρημο ανατολικά του Καΐρου για το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αιγύπτου, το οποίο θα συνδέσει την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο, στην τελευταία sidirodromikanea
