Προτάσεις & τρόποι για να τοποθετήσετε βιβλία & αντικείμενα σε ράφια - βιβλιοθήκες

Πολλά από τα επιμέρους "κεφάλαια" στην Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων είναι ασφαλώς αποκλειστικά θέμα προσωπικής προτίμησης του καθενός. Όμως γενικά οι διακοσμητικοί "κανόνες" και "θεωρία" ακόμη και στις λεπτομέρειες μπορούν να διαφοροποιήσουν το αισθητικό αποτέλεσμα και κυρίως να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσετε σε κάθε περίπτωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Η τοποθέτηση βιβλίων και διακοσμητικών αντικειμένων σε ραφιέρες - βιβλιοθήκες είναι μια τέτοια λεπτομέρεια και η σωστή τους διάταξη είναι πάντα εκείνη που και θα αναδείξει κάθε αντικείμενο ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος-μεγεθός του, ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιήσει πλήρως αισθητικά και λειτουργικά το έπιπλο που θα τοποθετηθούν.Αρχικά ο ιδανικός τρόπος για να πετύχετε το σωστό αποτέλεσμα διακοσμητικά είναι όταν προμηθεύεστε έπιπλα - ραφιέρες να μην ακολουθείτε την συνήθη λογική "ωραίο και οικονομικό έπιπλο ας το πάρω" ή "κάπως πρέπει να γεμίσει αυτός ο τοίχος":) αλλά την αντίστροφη που ξεκινά από τα αντικείμενα που θέλετε να τοποθετήσετε και καταλήγει στο καταλληλότερο έπιπλο για τον διαθέσιμο χώρο σας.

Ένας αλάνθαστος γενικός κανόνας για ράφια - ραφιέρες-βιβλιοθήκες κάθε μορφής και μέτριου ή χαμηλού ύψους, στις οποίες θέλετε να τοποθετήσετε και βιβλία και διακοσμητικά αντικείμενα, είναι ότι ο κύριος όγκος των βιβλίων θα πρέπει να τοποθετηθεί και να "γεμίσει" αρχικά το κάτω μέρος του επίπλου και ο υπόλοιπος να μοιραστεί στα επάνω σημεία, τοποθετώντας τα όσο πιο ογκώδη και ψηλά αντικείμενα στα ψηλότερα ράφια.

Με τον τρόπο αυτό η ραφιέρα δημιουργεί οπτικά την εντύπωση ότι είναι ψηλότερη τα δε εκτός βιβλίων αντικείμενα αναδεικνύονται και ξεχωρίζουν πολύ περισσότερο.

Αντίθετα σε ψηλές ραφιέρες μεγάλου μήκους, έπιπλα από τοίχο σε τοίχο κλπ. τα οποία για να έχουν μια όμορφη-συμμετρική όψη θα πρέπει ο αριθμός των βιβλίων που θα φιλοξενούν να είναι αρκετά μεγάλος, ογκώδη διακοσμητικά αντικείμενα, φωτογραφίες-κάδρα που θέλετε να αναδεικνύονται κλπ. θα πρέπει να τοποθετηθούν στα κεντρικά και μεγαλύτερου ύψους ράφια.

Τα βιβλία σε τέτοιες μεγάλες συνθέσεις τοποθετήστε τα ανά σημεία σε διαφορετική διάταξη, αλλού το ένα δίπλα στο άλλο και αλλού σε στίβα, με τρόπο που η πλάτη του επίπλου ή του τοίχου να μην είναι παντού εμφανής.

Γενικά και ανεξάρτητα από το μέγεθος της ραφιέρας η εμφανής ακάλυπτη πλάτη των ραφιών ή του τοίχου ενδείκνυται μόνο για τα σημεία που θα τοποθετήσετε διακοσμητικά αντικείμενα, μικρά έργα τέχνης κλπ. και όχι βιβλία και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιορίζεται σε ορισμένα μόνο σημεία του επίπλου γιατί διαφορετικά το σύνολο θα μοιάζει "άδειο".

Η τοποθέτηση βιβλίων σε στίβα, το ένα δηλαδή πάνω στο άλλο, όπως και η επιλεκτική χρήση ανά σημεία ψηλών αντικειμένων είναι οι πιο απλοί τρόποι, όχι μόνο για να εκμεταλλευθείτε ολόκληρο το ύψος των ραφιών αλλά και για να κρύψετε την πλάτη τους και να γεμίσετε τον έπιπλο καλαίσθητα.

Σε ραφιέρες - βιβλιοθήκες μεγάλου μεγέθους πολύ πρακτική είναι η χρήση καλαθιών - κουτιών κλπ. στο κάτω μέρος για αποθήκευση αντικειμένων ενώ αισθητικά πολύ όμορφο αποτέλεσμα δημιουργεί η τοποθέτηση κάποιων κάδρων - διακοσμητικών τοίχων στα πιο ψηλά - φαρδιά ράφια που θα "σπάσει" με τον καλύτερο την όψη του συνόλου, ειδικά σε έπιπλα που κυριαρχούν βιβλία.

Ιδιαίτερα αντικείμενα, αντίκες, πορσελάνες κλπ. που θέλετε να τα αναδείξετε πάνω σε μια ραφιέρα - βιβλιοθήκη στην οποία υπάρχουν και βιβλία τοποθετήστε τα στην άκρη του κάθε ραφιού ραφιού ή και πάνω 2-3 βιβλία τοποθετημένα σε στίβα.

Για να τοποθετήσετε μεγάλο αριθμό βιβλίων, δίσκων κλπ. σε συνδυασμό με επίσης αρκετά διακοσμητικά αντικείμενα, φωτογραφίες, κάδρα κλπ. ο ιδανικότερος τρόπος είναι οι χαμηλές βιβλιοθήκες μεγάλου μήκους. Γεμίστε τα ράφια τους αποκλειστικά με βιβλία, τους δίσκους σας κλπ. και αναδείξτε τα υπόλοιπα αντικείμενα στο επάνω μέρος - ράφι του επίπλου και στον τοίχο.

Το σημείο που θα δημιουργήσετε μια τέτοια σύνθεση, με συγκεντρωμένα τα περισσότερα βιβλία, αντικείμενα και κάδρα σας, μπορεί πραγματικά να αναδειχθεί σε πολύ καλαίσθητο κεντρικό σημείο του καθιστικού και χωρίς ο χώρος να δείχνει τόσο "φορτωμένος" όσο με την χρήση ενός ψηλού επίπλου.

Τέλος, τα φυτά και ειδικά τα κάθετης ανάπτυξης είναι εξαιρετικό διακοσμητικό στοιχείο αν τα τοποθετήσετε στην άκρη ελεύθερων ραφιών ή στο επάνω μέρος κλειστών επίπλων με τρόπο που να πέφτουν στην μία εξωτερική τους πλευρά.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:pinterest.com/soulouposeto