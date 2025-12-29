Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 21:00,

το «ROUK ZOUK» φορά τα γιορτινά του και η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται το νέο έτος με το πιο λαμπερό και χαρούμενο επεισόδιο της σεζόν. Εορταστικό παιχνίδι κάνουν αγαπημένοι πρωταγωνιστές της επιτυχημένης σειράς «Grand Hotel», οι οποίοι θα χαρίσουν άφθονο γέλιο και θετική ενέργεια.

Η Ζέτα στέλνει τις ευχές της για το 2026 και «ρουκζουκάρει» με παίκτες γεμάτους κέφι και έτοιμους για σκανταλιές, οι οποίοι φορούν τα ακουστικά τους και παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό, για την ενίσχυση του Σωματείου ΕΛΙΖΑ και των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος.

Το επεισόδιο υπόσχεται ξεκαρδιστικές στιγμές, απρόβλεπτες ατάκες και λέξεις που… αρνούνται πεισματικά να ειπωθούν σωστά. Οι δύο ομάδες ρίχνονται στη μάχη με ενθουσιασμό: «Οι Σουίτες», με τους Καλλιόπη Χάσκα, Δανάη Μιχαλάκη, Αλέξανδρο Βάρθη, Στάθη Κόικα και Μιχάλη Συριόπουλο, και «Οι Παράγκες», με τους Παναγιώτη Μπουγιούρη, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Χρήστο Σπανό, Αντιγόνη Φρυδά και Μελίνα Λεφαντζή.

Λέξεις που μπερδεύονται, ατάκες όλο νόημα και παίκτες που αποκαλύπτουν την πιο παιχνιδιάρικη πλευρά τους. Και φυσικά, μια Ζέτα που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω: σχολιάζει, πειράζει, αποθεώνει και… τα «ψάλλει» όπου χρειάζεται, αφού γνωρίζει τα πάντα για το «Grand Hotel».

Γιορτινή ατμόσφαιρα, πολλές εκπλήξεις και μια εμφάνιση-έκπληξη από τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση σε ένα επεισόδιο που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από τη βραδιά, θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ του ΑΝΤ1 για τα παιδιά.

«ROUK ZOUK» - ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00







Πηγή: tvnea.com