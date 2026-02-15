2026-02-15 23:08:29
Φωτογραφία για Καθυστέρησε το τρένο σου; Ο νέος κανονισμός αποζημιώσεων - Επιστροφή έως και 300%
Νέα σύμβαση αυξάνει δραστικά τις αποζημιώσεις - Τι προβλέπεται για πολύωρες καθυστερήσεις, ακυρώσεις και βλάβες στο τροχαίο υλικό.Σημαντικά αυξημένες αποζημιώσεις για επιβάτες και ελληνικό Δημόσιο προβλέπει η νέα σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Hellenic Train και του υπουργείου Μεταφορών, βάζοντας αυστηρότερους όρους για τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις δρομολογίων.flash.grΜετά τα πρόσφατα
Κηπουρική για αρχάριους: Πως να ξεκινήσετε από το μηδέν
Κηπουρική για αρχάριους: Πως να ξεκινήσετε από το μηδέν
Ιδέες αξιοποίησης ντουλαπιών κουζίνας σε άλλους χώρους του σπιτιού
Ιδέες αξιοποίησης ντουλαπιών κουζίνας σε άλλους χώρους του σπιτιού
