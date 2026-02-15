2026-02-15 23:08:29

Νέα σύμβαση αυξάνει δραστικά τις αποζημιώσεις - Τι προβλέπεται για πολύωρες καθυστερήσεις, ακυρώσεις και βλάβες στο τροχαίο υλικό.Σημαντικά αυξημένες αποζημιώσεις για επιβάτες και ελληνικό Δημόσιο προβλέπει η νέα σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Hellenic Train και του υπουργείου Μεταφορών, βάζοντας αυστηρότερους όρους για τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις δρομολογίων.flash.grΜετά τα πρόσφατα

