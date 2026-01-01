2026-01-01 20:20:29

Oι παρακάτω ιατρικές εξελίξεις του 2025 δείχνουν πόσο σημαντική είναι η βιοϊατρική έρευνα και πόση επίδραση μπορεί να έχει στη ζωή των ανθρώπων.



Επιβράδυνση της νόσου Huntington για πρώτη φορά



Η νόσος είναι προοδευτική νευρολογική διαταραχή που κλέβει τον έλεγχο των ασθενών στο σώμα τους. Οι ασθενείς μπορεί να παγώνουν ή ακούσια να τινάζονται. Οι γιατροί δεν έχουν αποτελεσματικές θεραπείες αλλά πειραματικό φάρμακο θα μπορούσε να φέρει την αλλαγή. Αποτελείται από ιό που φέρει μικροσκοπικά κομμάτια RNA που σταματούν την παραγωγή πρωτεϊνών που προκαλούν τη νόσο. Αν εγχυθούν στον εγκέφαλο επιβραδύνουν έως 75% την εξέλιξη της νόσου - καλό σημάδι για τους ασθενείς.



