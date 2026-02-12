φωτορεπορταζ : Χρηστος Μπονης

Δυο Ξηρομεριτες Δημοσιογραφοι από τον Αστακο η Ειρηνη Ζαρκαδουλα και ο Πανος Σομπολος ηταν χθες βραδυ(11/2/) οι βασικοι συντελεστες στην εξαιρετικη εκδηλωση που πραγματοποιήθηκε στο νυχτερινιο κεντρο Το περιβολι του Ουρανου , οπου παρουσιαστηκε η βιογραφία του Μουσικου-Λυραρη Βασιλη Σκουλα σε ένα βιβλιο με τιτλο «Στο μετερίζι τα’ ανθρωπιάς», με συγγραφέα τον Κώστα Μπαλαχούτη και κυκλοφορία από τις εκδόσεις Όγδοο......

Ο Πανος Σομπολος με τον ρολο του συντονιστη που με την πείρα του και την δημοσιογραφική ιδιότητα μας χάρισε μια άψογη παρουσίαση.Στο πανελ στο συμμετειχαν ο πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Alpha, Μανώλης Δραϊνάκης,η Δημοσιογραφος του Alpha Μαρια Νικολτσιου, ο Δημοσιογραφος της ΕΡΤ Γιωργος Κουβαρας, ο αγαπημένος και καταξιωμένος στιχουργός Κώστας Φασουλάς και ο συγγραφέας Κώστας Μπαλαχούτης.. Ανάμεσα στους εκλεκτούς προσκεκλημένους ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Δημοσθένης Γρηγοριάδης Εκ μερους των εκδοσεων Ογδοο τους προσκεκλημενους υποδεχτηκε και καλοσωρισε με συντομο χαιρετισμο η Ειρηνη Ζαρακδουλα Διευθυντρια δημοσιων σχεσεων του οργανισμου ogdoo-music group

Η βραδυα εκλεισε με ένα εντυπωσιακο μουσικο προγραμμα με τον Βασίλη Σκουλά πρωταγωνιστή στο τραγούδι και τη λύρα

. Συνόδευσαν : η Ελένη Τορνεσάκη στο τραγούδι και στην κιθάρα, ο εγγονός Βασίλης Σκουλάς στο τραγούδι και στο λαούτο, ο Γιάννης Στρατάκης στο μαντολίνο.

ximeronews