2026-02-12 22:15:43
Φωτογραφία για Παρουσιάστηκε η βιογραφικά του Μουσικού Λυράρη Βασίλη Σκουλα με την συμμετοχή δυο Δημοσιογράφων Ξηρομεριτων απο τον Αστακό



φωτορεπορταζ : Χρηστος Μπονης 

Δυο Ξηρομεριτες Δημοσιογραφοι από τον Αστακο  η Ειρηνη Ζαρκαδουλα και ο Πανος Σομπολος ηταν χθες βραδυ(11/2/) οι βασικοι συντελεστες στην εξαιρετικη εκδηλωση που πραγματοποιήθηκε στο νυχτερινιο κεντρο Το περιβολι του Ουρανου , οπου  παρουσιαστηκε  η βιογραφία   του Μουσικου-Λυραρη Βασιλη Σκουλα  σε ένα βιβλιο με τιτλο «Στο μετερίζι τα’ ανθρωπιάς», με συγγραφέα τον Κώστα Μπαλαχούτη και κυκλοφορία από τις εκδόσεις Όγδοο......

Ο Πανος Σομπολος  με τον ρολο του  συντονιστη  που με την πείρα του και την δημοσιογραφική ιδιότητα μας χάρισε μια άψογη παρουσίαση.Στο  πανελ  στο συμμετειχαν ο  πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Alpha,  Μανώλης Δραϊνάκης,η Δημοσιογραφος του  Alpha Μαρια Νικολτσιου, ο Δημοσιογραφος της ΕΡΤ Γιωργος Κουβαρας, ο αγαπημένος και καταξιωμένος στιχουργός Κώστας Φασουλάς και ο συγγραφέας Κώστας Μπαλαχούτης.. Ανάμεσα στους εκλεκτούς προσκεκλημένους ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής,  Νικήτας Κακλαμάνης και ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας,  Δημοσθένης Γρηγοριάδης  Εκ μερους των εκδοσεων Ογδοο  τους προσκεκλημενους υποδεχτηκε και καλοσωρισε με συντομο χαιρετισμο η Ειρηνη Ζαρακδουλα  Διευθυντρια  δημοσιων σχεσεων του οργανισμου  ogdoo-music group

Η βραδυα εκλεισε με ένα εντυπωσιακο μουσικο προγραμμα με τον Βασίλη Σκουλά πρωταγωνιστή στο τραγούδι και τη λύρα

. Συνόδευσαν : η Ελένη Τορνεσάκη στο τραγούδι και στην κιθάρα, ο εγγονός Βασίλης Σκουλάς στο τραγούδι και στο λαούτο, ο Γιάννης Στρατάκης στο μαντολίνο.


ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ζεφύρι: 38χρονος έκλεψε 100 μέτρα καλώδια φωτοσήμανσης του σιδηροδρομικού δικτύου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ζεφύρι: 38χρονος έκλεψε 100 μέτρα καλώδια φωτοσήμανσης του σιδηροδρομικού δικτύου
Στο προσκήνιο και πάλι το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στο προσκήνιο και πάλι το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: Η Κύπρος παρουσιάζει τη συμμετοχή της – Κυκλοφόρησε επίσημα το «Jalla»
Eurovision 2026: Η Κύπρος παρουσιάζει τη συμμετοχή της – Κυκλοφόρησε επίσημα το «Jalla»
ΠΦΣ: Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Συλλογή στοιχείων φαρμακείων που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
ΠΦΣ: Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Συλλογή στοιχείων φαρμακείων που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
Συμμετοχή στο Ομαδικό Εργαστήριο Ενημέρωσης Πολιτών για Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.
Συμμετοχή στο Ομαδικό Εργαστήριο Ενημέρωσης Πολιτών για Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η 17η ΗEALTH EXPO ATHENS
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η 17η ΗEALTH EXPO ATHENS
“Sing for Greece 2026: Οι Αποδόσεις και τα Φαβορί για την Eurovision” - Ποια συμμετοχή ξεχωρίζει;
“Sing for Greece 2026: Οι Αποδόσεις και τα Φαβορί για την Eurovision” - Ποια συμμετοχή ξεχωρίζει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Φυσική Στ΄ τάξης - Ενότητα
Φυσική Στ΄ τάξης - Ενότητα "Θερμοκρασία - Θερμότητα" - Επανάληψη
Hellenic Train: Αναστέλλονται τα δρομολόγια των επιβατικών αμαξοστοιχιών στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες μεχρι 31 Μαρτίου.
Hellenic Train: Αναστέλλονται τα δρομολόγια των επιβατικών αμαξοστοιχιών στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες μεχρι 31 Μαρτίου.
Χρίστος Δήμας: Ο Μετροπόντικας «Αθηνά» της Γραμμής 4 του Μετρό ολοκλήρωσε τη διαδρομή του
Χρίστος Δήμας: Ο Μετροπόντικας «Αθηνά» της Γραμμής 4 του Μετρό ολοκλήρωσε τη διαδρομή του
Τι ανακοίνωσε το OPEN για την πρεμιέρα του Just the 2 of Us;
Τι ανακοίνωσε το OPEN για την πρεμιέρα του Just the 2 of Us;
Λιάγκας: Νέα προσθήκη-έκπληξη στο «Πρωινό» – Σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com μπαίνει ο ...
Λιάγκας: Νέα προσθήκη-έκπληξη στο «Πρωινό» – Σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com μπαίνει ο ...