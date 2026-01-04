2026-01-04 09:03:14

Το 2008 τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ από τον Μπόρις Τζόνσον στο μετρό.Έχουν περάσει σχεδόν 18 χρόνια από τις «Τελευταίες Παραγγελίες στο Μετρό» - ένα πάρτι στο μετρό για να αποχαιρετήσουμε την ικανότητά μας να έχουμε μερικά τενεκεδάκια στο τρένο.mylondon.newsΜασάοντας έναν χάρτη του μετρό, μια παλιά βρετανική παράδοση (Εικόνα: Daniel Berehulak/Getty Images)Έχουν περάσει σχεδόν sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ