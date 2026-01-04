Για πάνω από 14 χρόνια που υπάρχει το Techmaniacs.gr, έχω κάνει εκατοντάδες reviews σε συσκευές και φυσικά έχω κάνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων σε όλα αυτά τα τηλέφωνα, πριν επιστρέψουν στις εταιρείες. Κι όμως, μέχρι πρόσφατα, πήγαινα στις ρυθμίσεις της συσκευής, εύρισκα την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και την πατούσα. Απλό, έτσι;

Κι όμως, αυτός είναι ο λάθος τρόπος για την επαναφορά μιας συσκευής. Αυτό γιατί ο λογαριασμός Google συνεχίζει να είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή και κάθε φορά που θέλω να στείλω εφαρμογές σε μια συσκευή από τον υπολογιστή, πρέπει να βρω την κάθε συσκευή ανάμεσα σε δεκάδες ή και εκατοντάδες συσκευές. Μια βόλτα στην επιλογή των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον λογαριασμό μας, θα μας δείξει πόσες συσκευές είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό μας.

Αυτό μπορεί να αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολλές φορές που θέλω να συνδεθώ στο email μου για παράδειγμα, από ένα υπολογιστή και μου στέλνει το 2FA σε μια συσκευή που δεν έχω πλέον στην κατοχή μου, απλά επειδή είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό μου.

Όταν κάνουμε λοιπόν επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων για να αλλάξουμε συσκευή, τότε η συσκευή διαγράφει τα πάντα, όμως δεν κάνει έξοδο από υπηρεσίες της Google. Έτσι, ο λογαριασμός Google γεμίζει με συσκευές φαντάσματα. Το ίδιο συμβαίνει και με το Find Hub, που μας επιτρέπει να βρούμε την τοποθεσία μιας συσκευής. Δε μπορούμε να κάνουμε κάτι με τις συσκευές που εμφανίζονται εκεί, απλά οι έξτρα συσκευές μας κάνουν τη ζωή δύσκολη.

Ο μόνος τρόπος για να αφαιρεθούν από αυτή τη λίστα, είναι μέσω του Device Activity στον Google λογαριασμό μας. Εκεί θα μας επιτρέψει να αποσυνδέσουμε τις συσκευές που θέλουμε από τον λογαριασμό μας, ώστε να μην εμφανιστούν ξανά σε καμία από τις άλλες υπηρεσίες της Google.

Για να μην χρειαστεί να κάνετε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει ένας πιο απλός τρόπος. Πριν προχωρήσετε σε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να καταργήσετε τον λογαριασμό Google από την συσκευή. Κανονικά, θα έπρεπε να δίνεται αυτή η επιλογή κατά την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, όμως αυτό δε συμβαίνει. Η μόνη αναφορά σε αυτό το «κόλπο» γίνεται σε μια σελίδα υποστήριξης του Play Store , όπου η Google λέει:

Το Google Play παρακολουθεί τις συσκευές που έχετε χρησιμοποιήσει προηγουμένως. Δεν μπορείτε να καταργήσετε μια συσκευή από το ιστορικό του Google Play, αλλά μπορείτε:

Καταργήστε τον λογαριασμό σας από μια συσκευή. Εάν καταργήσετε τον λογαριασμό σας από μια παλιά συσκευή, το ιστορικό ή η δραστηριότητά σας στο Google Play δεν θα είναι ορατά σε αυτήν τη συσκευή.Αν σκοπεύετε να πουλήσετε ή να χαρίσετε τη συσκευή σας, καταργήστε πρώτα τον λογαριασμό σας και πραγματοποιήστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.Εάν έχετε ήδη πουλήσει ή χαρίσει μια συσκευή αλλά δεν έχετε καταργήσει τον λογαριασμό σας, μπορείτε να καταργήσετε τον λογαριασμό σας από τη συσκευή απομακρυσμένα. Μάθετε πώς να αποσυνδεθείτε από μια συσκευή που δεν χρησιμοποιείτε πλέον.Απόκρυψη της συσκευής στο Google Play. Όταν αποκρύπτετε μια συσκευή, δεν εμφανίζεται όταν κάνετε λήψη κάποιου στοιχείου από τον ιστότοπο του Google Play.

Για την ιστορία, είναι πολλές φορές που μια συσκευή στην οποία έχει γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, μετά το άνοιγμά της, ζητάει τον ίδιο λογαριασμό Google για να ξεκλειδώσει, ιδιαίτερα σε παλαιότερες συσκευές.

Για να αποσυνδέσετε τον λογαριασμό Google, θα πρέπει να πάτε στις ρυθμίσεις της συσκευής και να βρείτε την επιλογή Google ή Λογαριασμοί, ανάλογα με τη συσκευή. Εκεί, θα πατήσουμε στον λογαριασμό μας και θα τον διαγράψουμε από τη συσκευή. Όταν καταργηθεί, προχωράμε στην επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, όπως συνήθως.

Αν έχουμε παραπάνω από έναν λογαριασμό Google, πρέπει να αφαιρεθούν όλοι από τη συσκευή, πριν προχωρήσουμε. Όταν το κάνουμε αυτό, η συσκευή θα σταματήσει να είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό μας και δε θα εμφανίζεται σε κάθε υπηρεσία της Google.

Η αλήθεια είναι πως είναι η διαδικασία αφαίρεσης αργότερα, είναι κάτι που ελάχιστοι κάνουν και το αναβάλουν συνέχεια. Οπότε την επόμενη φορά που θα κάνετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, θυμηθείτε να αφαιρέσετε τον λογαριασμό Google από την συσκευή.

