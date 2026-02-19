2026-02-19 07:36:03
Φωτογραφία για Κυρανάκης: «Δουλεύουμε μέρα-νύχτα για να αλλάξουμε τον σιδηρόδρομο»
Tι ανέφερε για την εφαρμογή παρακολούθησης τρένωνΚυρανάκης για ΟΣΕ: Τεχνολογία ελέγχου σε πραγματικό χρόνο και νέα μέτραΤρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας του σιδηροδρόμου, παρουσιάζοντας νέα εργαλεία που — όπως είπε — ενισχύουν την sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
HOME TOUR: Αυθεντικό Σκανδιναβικό ύφος σε γήινες αποχρώσεις
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
HOME TOUR: Αυθεντικό Σκανδιναβικό ύφος σε γήινες αποχρώσεις
Τραγωδία Τεμπών: Η Ένωση Δικαστών καταγγέλλει πολιτική εκμετάλλευση της δίκης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τραγωδία Τεμπών: Η Ένωση Δικαστών καταγγέλλει πολιτική εκμετάλλευση της δίκης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κινητοποίηση κατοίκων στο Διακοπτό για τα προβλήματα στον Οδοντωτό σιδηρόδρομο
Κινητοποίηση κατοίκων στο Διακοπτό για τα προβλήματα στον Οδοντωτό σιδηρόδρομο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο Διακοπτό – Καλάβρυτα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο Διακοπτό – Καλάβρυτα
Κ. Κυρανάκης: Με διαφάνεια, λογοδοσία και σαφές χρονοδιάγραμμα αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη στον σιδηρόδρομο
Κ. Κυρανάκης: Με διαφάνεια, λογοδοσία και σαφές χρονοδιάγραμμα αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη στον σιδηρόδρομο
Ο Κυρανάκης αναζητά έμπειρα στελέχη για διευθυντικές θέσεις στον ΟΣΕ.
Ο Κυρανάκης αναζητά έμπειρα στελέχη για διευθυντικές θέσεις στον ΟΣΕ.
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Τι θα αποκαλύψει η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού;
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Τι θα αποκαλύψει η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε ο γερμανικός σιδηρόδρομος.
Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε ο γερμανικός σιδηρόδρομος.
DIY Φωτιστικά από φυσικά υλικά
DIY Φωτιστικά από φυσικά υλικά
Εξωτερικοί χώροι: Λύσεις για περισσότερη δροσιά το καλοκαίρι
Εξωτερικοί χώροι: Λύσεις για περισσότερη δροσιά το καλοκαίρι
«Οταν γύρισα στη Γη δεν θυμόμουν καν πώς είναι να περπατάς»
«Οταν γύρισα στη Γη δεν θυμόμουν καν πώς είναι να περπατάς»
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία IC 56 αναχώρησε από τον Σταθμό Αθηνών με καθυστέρηση 60 λεπτών, λόγω τεχνικής βλάβης.
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία IC 56 αναχώρησε από τον Σταθμό Αθηνών με καθυστέρηση 60 λεπτών, λόγω τεχνικής βλάβης.