Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας και αφορά την επιδότηση μη εμπορικού οπτικοακουστικού περιεχομένου, ανεξάρτητα από το καθεστώς επιδοτήσεων του ΕΚΚΟΜΕΔ. Δικαιούχοι είναι τα πανελλαδικά κανάλια ελεύθερης μετάδοσης.Η καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται σε διαφωνίες μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν συλλογικά για τη διεκδίκηση του κρατικού κονδυλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, στο πλαίσιο των συζητήσεων και μπροστά στη μεγάλη πρόκληση της παραγωγής δεκάδων ντοκιμαντέρ, έπεσε στο τραπέζι η πρόταση δημιουργίας μιας κοινής εταιρείας, η οποία θα αναλάμβανε για λογαριασμό όλων των καναλιών την παραγωγή του συγκεκριμένου περιεχομένου. Για να διασφαλιστεί μια ισόρροπη κατανομή του συνολικού ποσού των 24 εκατ. ευρώ, είχε αρχικά συμφωνηθεί κάθε σταθμός να καταθέσει έως τέσσερις προτάσεις ντοκιμαντέρ.Ωστόσο, κατά τις διευρυμένες διαβουλεύσεις στις οποίες συμμετείχαν και τα έξι πανελλαδικά κανάλια, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΣΚΑΪ διατύπωσε σοβαρές αντιρρήσεις. Το κανάλι του Φαλήρου φέρεται να αρνήθηκε τη συμμετοχή του στη σύσταση κοινής εταιρείας παραγωγής με τους υπόλοιπους σταθμούς, επιλέγοντας να προχωρήσει αυτόνομα με δικές του παραγωγές ντοκιμαντέρ. Η στάση αυτή προκάλεσε αναταράξεις και έντονο προβληματισμό, ακόμη και σε κυβερνητικό επίπεδο, με αποτέλεσμα το ζήτημα να «παγώσει» προσωρινά έως ότου εξευρεθεί κοινά αποδεκτή λύση.Αν και αρχικά η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων από τα κανάλια είχε οριστεί για τα μέσα Δεκεμβρίου, αποφασίστηκε να δοθεί τρίμηνη παράταση. Καθώς, όμως, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρης συνεννόηση και κοινή γραμμή δράσης, η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται πλέον για τα τέλη Φεβρουαρίου.Πηγή: tvnea.com