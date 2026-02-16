2026-02-16 07:06:18
Φωτογραφία για Μητσοτάκης: Σημαντικό ορόσημο για τη Γραμμή 4 του Μετρό η εμφάνιση του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ του Ευαγγελισμού.
 Στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε και στην εμφάνιση του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ του Ευαγγελισμού.Γράφει σχετικά:Σημαντικό ορόσημο για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας αποτέλεσε η εμφάνιση του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ του Ευαγγελισμού, έχοντας ολοκληρώσει διάνοιξη 5,1 χιλιομέτρων από την Κατεχάκη. Δεν ήταν τυχαίο sidirodromikanea
Eurovision 2026: Ο Ακύλας κερδίζει το Sing for Greece και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα
Eurovision 2026: Ο Ακύλας κερδίζει το Sing for Greece και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα
Σύνταξη πριν τα 62 με κρυφά μπόνους – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι [αναλυτικοί πίνακες]
Σύνταξη πριν τα 62 με κρυφά μπόνους – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι [αναλυτικοί πίνακες]
