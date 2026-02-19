Η βραδιά ανήκε ξεκάθαρα στο «UEFA Champions League: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν» στο MEGA (23,1%), που κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση της ζώνης και άφησε σε μεγάλη απόσταση κάθε άλλο πρόγραμμα.

Στη μυθοπλασία, το «Να Μ’ Αγαπάς» (18,1%) κινήθηκε δυνατά, ενώ ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» (15,0%) διατήρησε υψηλές επιδόσεις. Πιο πίσω αλλά σε ανταγωνιστικά επίπεδα βρέθηκαν το «Ράδιο Αρβύλα» (12,1%) και το «MasterChef 10» (12,4%), με μικρές διαφορές μεταξύ τους.

Σε μονοψήφια αλλά αξιοπρεπή επίπεδα κινήθηκαν το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» (9,4%), το «Grand Hotel» (9,0%) και το «Τότε και Τώρα» (8,4%), ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» (6,7%) και το «The Transporter Refueled» (5,7%).

Την κατάταξη έκλεισαν το «Το Παιδί» (2,5%), το «Real View» (1,9%) και το «Καλά Θα Πάει Κι Αυτό» (1,8%).

Late Night: Εκτόξευση για «Νύχτα Αποκαλύψεων», διψήφιο και το «Post Game»

Στη late night ζώνη, η «Νύχτα Αποκαλύψεων» (18,5%) κατέγραψε εντυπωσιακή επίδοση και πήρε καθαρή πρωτιά. Μάλιστα έφτασε σε 15 μέχρι και 25,7%.

Ακολούθησε το «Post Game» στο MEGA (11,5%) με επίσης ισχυρό ποσοστό, ενώ η «Κοινωνία Άνω Κάτω» (3,6%) κινήθηκε χαμηλότερα.

Πηγή: tvnea.com