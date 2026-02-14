2026-02-14 09:00:51

«Πρακτικά έτοιμοι» είναι οι πέντε σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και στόχος είναι το έργο να παραδοθεί πριν από το καλοκαίρι του 2026, όπως επισήμανε ο υφυπουργός Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio.«Μια μεγάλη παρέμβαση την οποία προχωράμε, είναι ότι συνδυάζουμε -και αυτό είναι και ένα ζήτημα ασφαλείας πολύ σημαντικό- την παράδοση του Μετρό με την κατασκευή της sidirodromikanea

