Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός Εσωτερικών-αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας θα πραγματοποιήσουν σήμερα το μεσημέρι επίσκεψη στο υπό ανέγερση νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο ΙΣΝ και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Σίνδος με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο.Η επίσκεψη στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο sidirodromikanea
