Ολοκληρώνοντας το 2025 ο Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ παρουσιάζει μια σημαντική οικονομική ανάπτυξη κάτι που -όπως αναφέρει σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Όμιλου Γιάννης Μαλλιαρός- τον κατατάσσει στην πρώτη θέση στον κλάδο των φαρμακαποθηκών αλλά και στις πρώτες 100 επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου στη χώρα μας.

«Ο κύκλος εργασιών θα ξεπεράσει τα 400 εκατ. ευρώ με αύξηση κοντά στο 10%, απόρροια των νέων συνεργασιών με φαρμακεία που τον επιλέγουν ως μοναδικό ή κύριο προμηθευτή τους», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα αναλύει τα προσεχή σχέδια ανάπτυξης καθώς και τις μεγάλες επενδύσεις ψηφιακής μετάβασης που καθιστούν τον Όμιλο ισότιμο με τα διεθνή standards.

Πέρυσι είχαν ανακοινωθεί μια σειρά από εμβληματικές επενδύσεις του Ομίλου, τόσο σε υποδομές όσο και σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Μιλήστε μας πρώτον για την επένδυση στον Ασπρόπυργο. Πώς εξελίσσεται και τι σηματοδοτεί για τον Όμιλο;

Υλοποιούμε τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στον κλάδο των φαρμακαποθηκών στη χώρα μας αφού θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα «πράσινο» κτίριο κατηγορίας Leed, ενεργειακά αυτόνομο. Μία εγκατάσταση 6500 τ.μ. που θα διαθέτει ρομποτικό αυτοματισμό Knapp τελευταίας γενιάς, παρέχοντας πολλαπλά οφέλη στην καθημερινή μας λειτουργία.

Αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα SAP και σε τι θα συνεισφέρει;Πραγματοποιείται ένας πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός με εγκατάσταση του κορυφαίου ERP στον πλανήτη (SAP S4/HANA). Είναι μια επένδυση που ξεπερνάει τα 2 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και στην ενοποίηση όλων των ψηφιακών διεργασιών. Στοχεύουμε στην εναρμόνιση των λειτουργιών του Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ με τα διεθνή πρότυπα. Η Ακαδημία Green Pharmacy αποτελεί ένα ακόμα πεδίο δια βίου εκπαίδευσης των φαρμακοποιών. Θα αναβαθμιστεί;Ακολουθώντας την 5η συνεταιριστική αρχή που μιλάει για διαρκή εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση, αναπτύξαμε μια νέα πρωτοποριακή πλατφόρμα που ενοποιεί όλη την πληροφορία που παρέχεται στα μέλη μας. Εκεί μπορούν να βρουν εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή και έντυπη μορφή για τον φαρμακοποιό και τους συνεργάτες του, αλλά και υλικό προς εκτύπωση για τον επισκέπτη του φαρμακείου. Έχοντας πλέον τα ηνία του μεγαλύτερου φαρμακευτικού συνεταιρισμού της χώρας, που θα στοχεύσετε τα επόμενα χρόνια με την ομάδα σας;Ο κύριος στόχος τους συνεταιρισμού μας τα επόμενα χρόνια είναι ο ίδιος που μας καθοδηγεί από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Να μπορέσει να υποστηρίξει τα φαρμακεία που τον εμπιστεύονται με ακόμα περισσότερα οφέλη. Μέσω των επενδύσεων αλλά και της αναβάθμισης των λειτουργιών του, να παρέχει ακόμα περισσότερα εργαλεία που βελτιώνουν την κερδοφορία και θωρακίζουν τη βιωσιμότητά τους. Πολύ συχνά ακούμε για συγχωνεύσεις μικρών συνεταιρισμών με άλλα μεγαλύτερα σχήματα. Πιστεύετε ότι αυτό αποτελεί μονόδρομο;Η συγκεντροποίηση της αγοράς έχει ήδη ξεκινήσει και είναι νομοτελειακή σε βάθος χρόνου. Ο Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, έχοντας στον πυρήνα του τις αρχές της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, είναι ανοιχτός στην αναζήτηση συνεργειών που μπορεί να φέρουν υπεραξία στα φαρμακεία της χώρας. Τον τελευταίο χρόνο, το ελληνικό φαρμακείο αντιμετώπισε μια σειρά από προκλήσεις. Η μία από αυτές, που παραμένει, είναι οι ελλείψεις φαρμάκων. Ο Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ αποτελεί μέρος της λύσης αυτού του προβλήματος;Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του φαρμακοποιού είναι η αναζήτηση των ελλειπτικών φαρμάκων, αφού οδηγεί σε πολλές χαμένες εργατοώρες και δημιουργία έντασης με τους ασθενείς. Ο Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, με στρατηγική απόφαση των μελών του, δεν μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε παράλληλες εξαγωγές, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των φαρμακείων του αλλά και των ασθενών στις περιοχές που δραστηριοποιείται. Συμφωνείτε με τη διάθεση των ΦΥΚ από τα φαρμακεία μόνο για συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες ή θα έπρεπε να διακινούνται στο σύνολό τους από τους φαρμακοποιούς;Ο φαρμακοποιός είναι ο πλέον κατηρτισμένος επιστήμονας στο φάρμακο αλλά και ο πιο προσβάσιμος σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Βρίσκεται δίπλα στον πολίτη. Μπορεί και πρέπει να διακινεί όλα τα φάρμακα. Οι συνεταιρισμοί μπορούν να εξασφαλίσουν τη γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση των ευαίσθητων αυτών φαρμάκων, ώστε ο πολίτης να επιλέγει το κανάλι του φαρμακείου. Ποια είναι τα οφέλη για τους φαρμακοποιούς που συνεργάζονται με τον Όμιλο ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ;

Περισσότερα από 1700 φαρμακεία απολαμβάνουν καθημερινά υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας από 5 Σύγχρονα Κέντρα Διανομής σε Περιστέρι, 'Aλιμο, Κέρκυρα, Λαμία, Ιωάννινα όπως:

• Πρόσβαση στον μέγιστο αριθμό ελλειπτικών φαρμάκων.

• Πρόσβαση σε ένα πλήρες κωδικολόγιο φαρμάκων (>7.000 κωδικοί) και παραφαρμάκων (>14.000 κωδικοί).

• Συνεχείς προσφορές ημερήσιες και εποχιακές.

• Ανταγωνιστική εμπορική πολιτική στα προϊόντα ροής και όχι μόνο.

• Επιβράβευση της πιστότητας μέσω πιστωτικών τιμολογίων.

• Μέγιστη διασφάλιση της ψυχρής αλυσίδας. Υψηλό επίπεδο ποιότητας διακίνησης και παρακολούθησης για όλες τις ελεγχόμενες θερμοκρασίες, από ένα στόλο 92 ιδιόκτητων van υψηλών προδιαγραφών.

• Πλήθος εκπαιδευτικών συναντήσεων (δια ζώσης & διαδικτυακά).

Ειδικότερα, τα μέλη έχουν πρόσβαση σε επιπλέον προνόμια, όπως:

• Δωρεάν εγκατάσταση και υποστήριξη του προγράμματος διαχείρισης φαρμακείου.

• Δωρεάν ιατροφαρμακευτική ασφαλιστική κάλυψη για τα μέλη ανεξαρτήτως ιατρικού ιστορικού, καθώς και για την οικογένεια του φαρμακοποιού και τους εργαζομένους του φαρμακείου του σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές.

• Ετήσιο μέρισμα.

• Πρόσβαση στη βραβευμένη πλατφόρμα «Ακαδημία Green Pharmacy» με πλούσιο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό.

• Δυνατότητα ένταξης στο μεγαλύτερο Δίκτυο Φαρμακείων της χώρας, Green Pharmacy, απολαμβάνοντας ιδιαίτερα οφέλη όπως: διατήρηση και ενίσχυση της πιστότητας του πελάτη μέσω της «Κάρτας Φροντίδας», ειδικές εμπορικές συμφωνίες με τους προμηθευτές που στοχεύουν στην επιλογή του φαρμακείου ως το ανταγωνιστικότερο σημείο πώλησης, παροχή καθοδήγησης σε θέματα εμπορικής διαχείρισης, πωλήσεων και επικοινωνίας κ.ά.

• Forum επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων.

Ποιες είναι οι οικονομικές σας προβλέψεις για το 2026 και πού θα εστιάσετε;Στοχεύουμε σε σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, αφού όταν ολοκληρωθούν οι επενδύσεις μας θα μπορούμε να δεχθούμε τον διπλάσιο αριθμό φαρμακείων σε σχέση με σήμερα, ενώ οι αυτοματισμοί θα μειώσουν το κόστος, θα ελαχιστοποιήσουν τα λάθη και θα αυξήσουν την ταχύτητα στην εκτέλεση των παραγγελιών. Σκοπεύουμε να διευρύνουμε την προσφορά υπηρεσιών 3PL, υψηλής ποιότητας, στη βιομηχανία. Πέρα από τα οφέλη που συνεχώς θα διευρύνονται, φιλοδοξούμε να γίνει πλήρως κατανοητό το στρατηγικό όφελος για τον φαρμακοποιό από τον έλεγχο της ιδιοκτησίας του προηγούμενου κρίκου στην αλυσίδα του φαρμάκου, καθώς και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτό.

Η συνέντευξη δόθηκε στην Βάσω Καλυβιώτη και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Φαρμακευτικός Κόσμος, τεύχος #206.πηγή: Φαρμακευτικός Κόσμος

farmakopoioi