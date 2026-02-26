Δολιοφθορά στο σιδηρόδρομο: Εισαγγελική έρευνα για την κλοπή καλωδίων τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης
2026-02-26 14:45:51
Προκαταρκτική έρευνα, μετά την αποκάλυψη ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης,στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης, κοντά στο Πλατύ Ημαθίας, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.eleftherostypos.grΜε εντολή προς την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων sidirodromikanea
