Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι χαμένες ευκαιρίες και το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας για την Ευρώπη και την Ελλάδα



Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας αποτελεί αναμφίβολα ένα κομβικό σημείο για τη φαρμακοβιομηχανία και την πολιτική υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα θεσμικό πλαίσιο που θα καθορίσει, σε μεγάλο βαθμό, τις προϋποθέσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, της οικονομικής ασφάλειας και –κυρίως– της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες τα επόμενα χρόνια.



Παρά τη βαρύτητα της μεταρρύθμισης, το τελικό κείμενο δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται πλήρως στις προκλήσεις της εποχής, ούτε να θέτει τις βάσεις για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη στο πεδίο της παγκόσμιας φαρμακευτικής καινοτομίας.







