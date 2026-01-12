Σε άμεσες αλλαγές στο πρόγραμμά του προχωρά ο ΑΝΤ1 με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, καθώς η διοίκηση του σταθμού αποφάσισε να διακόψει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» που παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από έντονη φημολογία και αφορά κυρίως τις χαμηλές επιδόσεις της εκπομπής, η οποία σε σχεδόν τέσσερις μήνες παρουσίας της στον αέρα σημείωνε μέσο όρο τηλεθέασης γύρω στο 7%. Για σύγκριση, οι προηγούμενοι πρωινοί παρουσιαστές της ζώνης, με τα «I love ΣουΚου» και «Weekenders», είχαν μέσο όρο άνω του 9%.Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, τα στελέχη του ΑΝΤ1 ενημέρωσαν την περασμένη Τετάρτη όλους τους εργαζόμενους της εκπομπής, διαβεβαιώνοντας ότι κανείς δεν θα χάσει τη θέση του και ότι η πρόθεση του καναλιού είναι να αξιοποιηθούν εκ νέου όλοι οι συνεργάτες. Το συμβόλαιο της Ελένης Τσολάκη με τον ΑΝΤ1 παραμένει σε ισχύ, διάρκειας 1+1 έτους, και ήδη το κανάλι εξετάζει νέα projects για την αξιοποίησή της.Η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου δεν μένει όμως ακάλυπτη. Μετά από διάλειμμα πέντε μηνών, στην πρωινή ζώνη επιστρέφει η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία αναμένεται να αποτελέσει το νέο πρόσωπο της εκπομπής. Στο πλευρό της θα βρίσκονται ξανά η Αφροδίτη Γραμμέλη και ο Νίκος Μισίρης, ενώ επιστρέφει και η Μαρία Αντωνά. Στο νέο πρωινό προγραμματίζεται επίσης η συμμετοχή του Πέτρου Κωστόπουλου.Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τη διαμόρφωση του νέου πλατό, με στόχο η πρεμιέρα να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου. Στο τραπέζι παραμένει το ερώτημα για τον τίτλο της εκπομπής, με πιθανή παραπομπή στη λέξη «Παρέα», παραφράζοντας τον τίτλο του καλοκαιρινού μαγκαζίνο. Παράλληλα, εξετάζεται η αλλαγή ώρας προβολής, ώστε η εκπομπή να ξεκινά στις 9:00, αντί για 8:30, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το καθημερινό «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα.Ο ΑΝΤ1, λοιπόν, μετά τη διακοπή του «Πρωινού Σαββατοκύριακου», επιχειρεί να ανακάμψει και να ανανεώσει τη δυναμική της πρωινής του ζώνης, επενδύοντας σε δοκιμασμένα πρόσωπα και ανανεωμένο concept.Πηγή: ReallifeΠηγή: tvnea.com