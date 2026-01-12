2026-01-12 11:56:27
Φωτογραφία για Η απόφαση του ΑΝΤ1 να διακόψει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και η επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου
 

Σε άμεσες αλλαγές στο πρόγραμμά του προχωρά ο ΑΝΤ1 με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, καθώς η διοίκηση του σταθμού αποφάσισε να διακόψει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» που παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από έντονη φημολογία και αφορά κυρίως τις χαμηλές επιδόσεις της εκπομπής, η οποία σε σχεδόν τέσσερις μήνες παρουσίας της στον αέρα σημείωνε μέσο όρο τηλεθέασης γύρω στο 7%. Για σύγκριση, οι προηγούμενοι πρωινοί παρουσιαστές της ζώνης, με τα «I love ΣουΚου» και «Weekenders», είχαν μέσο όρο άνω του 9%.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, τα στελέχη του ΑΝΤ1 ενημέρωσαν την περασμένη Τετάρτη όλους τους εργαζόμενους της εκπομπής, διαβεβαιώνοντας ότι κανείς δεν θα χάσει τη θέση του και ότι η πρόθεση του καναλιού είναι να αξιοποιηθούν εκ νέου όλοι οι συνεργάτες. Το συμβόλαιο της Ελένης Τσολάκη με τον ΑΝΤ1 παραμένει σε ισχύ, διάρκειας 1+1 έτους, και ήδη το κανάλι εξετάζει νέα projects για την αξιοποίησή της.


Η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου δεν μένει όμως ακάλυπτη. Μετά από διάλειμμα πέντε μηνών, στην πρωινή ζώνη επιστρέφει η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία αναμένεται να αποτελέσει το νέο πρόσωπο της εκπομπής. Στο πλευρό της θα βρίσκονται ξανά η Αφροδίτη Γραμμέλη και ο Νίκος Μισίρης, ενώ επιστρέφει και η Μαρία Αντωνά. Στο νέο πρωινό προγραμματίζεται επίσης η συμμετοχή του Πέτρου Κωστόπουλου.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τη διαμόρφωση του νέου πλατό, με στόχο η πρεμιέρα να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου. Στο τραπέζι παραμένει το ερώτημα για τον τίτλο της εκπομπής, με πιθανή παραπομπή στη λέξη «Παρέα», παραφράζοντας τον τίτλο του καλοκαιρινού μαγκαζίνο. Παράλληλα, εξετάζεται η αλλαγή ώρας προβολής, ώστε η εκπομπή να ξεκινά στις 9:00, αντί για 8:30, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το καθημερινό «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα.

Ο ΑΝΤ1, λοιπόν, μετά τη διακοπή του «Πρωινού Σαββατοκύριακου», επιχειρεί να ανακάμψει και να ανανεώσει τη δυναμική της πρωινής του ζώνης, επενδύοντας σε δοκιμασμένα πρόσωπα και ανανεωμένο concept.

Πηγή: Reallife

Πηγή: tvnea.com
