2026-01-14 07:39:05

Ανοιξε υπέρ των συνταξιούχων του Δημοσίου η ψαλίδα στα ποσά των νέων συντάξεων γήρατος που πληρώθηκαν τον Δεκέμβριο με τη διαφορά από τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα να ανεβαίνει στα 532 ευρώ, καθώς, όπως δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης «Ηλιος», η απόσταση διευρύνεται.Κώστας ΚατίκοςΤο μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος (κύριες και επικουρικές) διαμορφώθηκε στα 1.122 ευρώ και στο sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ