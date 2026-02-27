2026-02-27 07:38:13
Τέσσερα εναλλακτικά μέτρα για την ενίσχυση των συνταξιούχων περιλαμβάνονται στα σενάρια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψει του νέου πακέτου στήριξης των εισοδημάτων που θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΤα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι των παρεμβάσεων που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο για την πρόσθετη ενίσχυση του εισοδήματος sidirodromikanea
