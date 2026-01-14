2026-01-14 07:11:43
Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 30 τραυματίστηκαν όταν γερανός κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε επιβατική αμαξοστοιχία στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, προκαλώντας τον εκτροχιασμό του τρένου, ανακοίνωσε την Τετάρτη η αστυνομία.Πηγή: Reuters, ertnews.grΤο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Σίκιο, στην επαρχία Νακόν Ρατσαζίμα, περίπου 230 χιλιόμετρα sidirodromikanea
