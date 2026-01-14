2026-01-14 07:22:52

Με σημαντική χρονική υστέρηση που πλησιάζει το ένα έτος και ενώ η συζήτηση για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου παραμένει ανοιχτή, ο ΟΣΕ ενεργοποίησε τελικά τον διαγωνισμό για τον τεχνικό σύμβουλο (Technical Manager), ο οποίος είχε προαναγγελθεί από τις αρχές του 2024.ethnos.grΗ σύμβαση, πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, φτάνει με ΦΠΑ τα 61,95 εκατ. sidirodromikanea

