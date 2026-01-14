2026-01-14 07:22:52
Φωτογραφία για Ενεργοποιήθηκε ο διαγωνισμός για τον τεχνικό σύμβουλο - Τα 62 εκατ. ευρώ και το στοίχημα του «επιτηρούμενου» ΟΣΕ
Με σημαντική χρονική υστέρηση που πλησιάζει το ένα έτος και ενώ η συζήτηση για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου παραμένει ανοιχτή, ο ΟΣΕ ενεργοποίησε τελικά τον διαγωνισμό για τον τεχνικό σύμβουλο (Technical Manager), ο οποίος είχε προαναγγελθεί από τις αρχές του 2024.ethnos.grΗ σύμβαση, πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, φτάνει με ΦΠΑ τα 61,95 εκατ. sidirodromikanea
Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 30 τραυματίες από κατάρρευση γερανού πάνω σε τρένο
Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 30 τραυματίες από κατάρρευση γερανού πάνω σε τρένο
Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πτώση γερανού πάνω σε τρένο στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη
Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πτώση γερανού πάνω σε τρένο στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη
Μετρό Αθήνας: Έρχεται διαγωνισμός 300 εκατ. για 15 νέους συρμούς
Στο ΕΣΠΑ δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, ύψους 124,7 εκατ. ευρώ
Έρχεται ο διαγωνισμός για νέους συρμούς Μετρό προς το Αεροδρόμιο
Hellenic Train: 23 νέα τρένα και αποζημίωση του Δημοσίου έως και 1 εκατ. ευρώ - Τι προβλέπει η νέα σύμβαση
Τζίντζερ - Ένα βοτανικό φαρμακευτικό προϊόν με ευρείες αντιφλεγμονώδεις και θερμαντικές δράσεις
Ανταλλακτήριο Ιδεών: Μιλάει ο πανεπιστημιακός δάσκαλος και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς
Μπαμπά, σ'αγαπώ: Ο Αναστάσης Ροϊλός είναι ο «Μπαμπά-φεύγας»!
ΑΝΤ1: Νέος σχεδιασμός μετά το τέλος του «Πρωινού Σαββατοκύριακο» – Σενάρια για Καραβάτου και μεσημεριανή ζώνη...
Αλέξανδρος Μπουρδούμης
