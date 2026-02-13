2026-02-13 13:22:15
Φωτογραφία για Προκήρυξη 33 θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών στην Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) – Άνοιγμα σε έμπειρα στελέχη από Ελλάδα και εξωτερικό
Η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), ανακοινώνει την προκήρυξη έξι θέσεων Γενικών Διευθυντών και είκοσι επτά θέσεων Διευθυντών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου και της οργανωτικής ανασυγκρότησης της Εταιρείας.Η προκήρυξη αποτελεί μία από τις βασικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του ν. 5220/2025 για τον νέο ΟΣΕ και σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, με έμφαση sidirodromikanea
