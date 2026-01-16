Το MCP Warrior, το απόλυτο μαχητικό show, επιστρέφει με το 6ο καθηλωτικό επεισόδιο την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στις 18:00, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο.Η νέα μεγάλη παραγωγή ανεβάζει τα όρια δράσης και αδρεναλίνης, με έπαθλο 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνή καριέρα στο MMA.Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior είναι ένα πρωτοποριακό μαχητικό show, που συνδυάζει δοκιμασίες επιβίωσης στη φύση με αγώνες αποκλεισμού MMA. Kορυφαίοι αθλητές δοκιμάζονται σε αντοχή, δύναμη και ψυχική πίεση, όπου στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) δεν συγχωρείται κανένα λάθος. Την καθοδήγηση αναλαμβάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος για πρώτη φορά ηγείται MMA αθλητών, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση του στο MCP Warrior, το οποίο αναβαθμίζει τα ελληνικά μαχητικά shows.Eπεισόδιο 6 – Η Αρετή Φιλιππίδου δίνει πρωταθλητικό παλμό στη δοκιμασία του MCP WarriorΗ ένταση χτυπά κόκκινο στο MCP Warrior και το 6ο επεισόδιο, που προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, φέρνει απολογισμούς, απώλειες και μια ομαδική δοκιμασία που απαιτεί δύναμη, αντοχή και απόλυτη ψυχραιμία. Η κόκκινη ομάδα κάνει τον δικό της απολογισμό και μετρά τις πληγές της, καθώς στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) χάνει ακόμη έναν παίκτη, τον Δημήτρη Μοιρώτσο, έπειτα από μια σκληρή και αδυσώπητη αναμέτρηση με νικητή τον Γιάννη Εμίνωφ της μπλε ομάδας. Πρόκειται για τη δεύτερη συνολική αποχώρηση των κόκκινων, ένα πλήγμα που επηρεάζει καθοριστικά τόσο την ψυχολογία όσο και τη στρατηγική τους, την ώρα που η πίεση μεγαλώνει και τα περιθώρια στενεύουν.Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το 3ο ομαδικό αγώνισμα, με το σκηνικό να μεταφέρεται στο γήπεδο στο Παλιούρι Χαλκιδικής. Μια σκληρή και απαιτητική δοκιμασία, χωρισμένη σε δύο μέρη και τέσσερις γύρους. Στο πρώτο μέρος, οι warriors κάθε ομάδας καλούνται να μεταφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα σακιά άμμου από το κέντρο του γηπέδου στο σημείο όπου βρίσκονται τα λάβαρά τους, με κάθε κιλό να μεταφράζεται σε έναν πολύτιμο πόντο που μπορεί να κρίνει τη νίκη.Στο δεύτερο μέρος, η ένταση κορυφώνεται με τη δισκοβολία, ένα αγώνισμα που αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα χάρη στην παρουσία μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού αθλητισμού, της Αρετής Φιλιππίδου. Η ασημένια παγκόσμια πρωταθλήτρια στίβου και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ γυναικών στη δισκοβολία με βολή στα 55 μέτρα και 12 εκατοστά, φέρνει στο MCP Warrior την εμπειρία, το κύρος και τη νοοτροπία του πρωταθλητισμού. Με την καθοδήγησή της, η δισκοβολία μετατρέπεται σε μάχη τεχνικής, συγκέντρωσης και υπέρβασης, ανεβάζοντας τον πήχη για όλους και προσδίδοντας στο αγώνισμα δυναμική και αθλητική αίγλη.Ποια ομάδα θα αντέξει την πίεση και θα καταφέρει να επικρατήσει; Ποιοι θα κερδίσουν το κρίσιμο πλεονέκτημα της επιλογής του ζευγαριού που θα μπει στο οκτάγωνο; Όλες οι απαντήσεις την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στο ΑΝΤ1+. Μην το χάσετε.«MCP WARRIOR» ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ: ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 18:00, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΤ1+.Πηγή: tvnea.com