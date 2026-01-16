2026-01-16 00:22:03
Φωτογραφία για ...για το χθες μας, για το τώρα μας, για το αύριό μας ντινα; πιο από το βότανό μας να μας συντροφεύει;
"Υπάρχει δενδρολίβανο, που συμβολίζει την ανάμνηση..." λέει η Οφηλία!

...που συμβολίζει την ανάμνηση, για να θυμούνται τον πατέρα της!

Δεντρολίβανο ...που  συμβολίζει την ανάμνηση, και είναι εδώ για να μας βοηθάει να θυμόμαστε!

Να θυμόμαστε τα γεγονότα που έχουν συμβεί!

Είναι εδώ για να "κρατάει" τη μνήμη μας!

Είναι εδώ για το χθες μας, για να μην ξεχάσουμε το παρελθόν μας, τις εμπειρίες μας και όσα μάθαμε μέχρι τώρα!

Είναι εδώ για το τώρα μας, για την μνήμη μας για να λειτουργεί λεπτό το λεπτό!

Είναι εδώ για το αύριό μας, για την μνήμη του μέλλοντός μας, για να θυμόμαστε να θυμόμαστε!

Το υπέροχο και αγαπημένο δεντρολίβανο!

                   ntina σε μεταμεσονύχτιες ώρες... 

κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia- botanologia.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η γραμμή Βουδαπέστη-Βελιγράδι πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η γραμμή Βουδαπέστη-Βελιγράδι πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της
Βουλή: Κυρώθηκε η νέα συμφωνία με την Hellenic Train – Εάν δρομολόγιο γίνεται κερδοφόρο, το 20% θα πηγαίνει στο Δημόσιο - Αντιπαράθεση για τα Ασημένια Βέλη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βουλή: Κυρώθηκε η νέα συμφωνία με την Hellenic Train – Εάν δρομολόγιο γίνεται κερδοφόρο, το 20% θα πηγαίνει στο Δημόσιο - Αντιπαράθεση για τα "Ασημένια Βέλη"
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μαρία Αναστασοπούλου: «Χθες, στις 18:30 ήταν το τέλος του Καλημέρα Ελλάδα»
Μαρία Αναστασοπούλου: «Χθες, στις 18:30 ήταν το τέλος του Καλημέρα Ελλάδα»
Μαρία Μπαλοδήμου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, έχω παγώσει από χθες
Μαρία Μπαλοδήμου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, έχω παγώσει από χθες
όταν με ρώτησαν τι άγνωστο θα είχα να πω για τα βότανα, θα έλεγα για το βερμπάσκο, το βελλούδινο βότανο πως…
όταν με ρώτησαν τι άγνωστο θα είχα να πω για τα βότανα, θα έλεγα για το βερμπάσκο, το βελλούδινο βότανο πως…
Το πιο διάσημο και ευρέως χρησιμοποιούμενο βότανο στην Ayurveda για την τόνωση και ενίσχυση του αναπνευστικού συστήματος
Το πιο διάσημο και ευρέως χρησιμοποιούμενο βότανο στην Ayurveda για την τόνωση και ενίσχυση του αναπνευστικού συστήματος
Hellenic Train: Από αύριο αλλαγή ώρας αναχώρησης της αμαξοστοιχίας 1301 Κιάτο-Πειραιάς
Hellenic Train: Από αύριο αλλαγή ώρας αναχώρησης της αμαξοστοιχίας 1301 Κιάτο-Πειραιάς
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κυρανάκης από Βουλή: Στόχος μας όλες οι συμβάσεις να γίνουν πράξη και να υλοποιηθούν πλήρως έως το τελευταίο ευρώ.
Κυρανάκης από Βουλή: Στόχος μας όλες οι συμβάσεις να γίνουν πράξη και να υλοποιηθούν πλήρως έως το τελευταίο ευρώ.
Κ. Κυρανάκης σε Βελόπουλο για Hellenic Train: Δεν θα πληρώνει το Δημόσιο την εκπαίδευση των μηχανοδηγών στους ιδιώτες παρόχους
Κ. Κυρανάκης σε Βελόπουλο για Hellenic Train: Δεν θα πληρώνει το Δημόσιο την εκπαίδευση των μηχανοδηγών στους ιδιώτες παρόχους
Boho & Ethnic στυλ. Πως θα τα συνδυάσετε χωρίς υπερβολές
Boho & Ethnic στυλ. Πως θα τα συνδυάσετε χωρίς υπερβολές
Boho & Ethnic στυλ. Πως θα τα συνδυάσετε χωρίς υπερβολές
Boho & Ethnic στυλ. Πως θα τα συνδυάσετε χωρίς υπερβολές
Αγγλία: Ο νεότερος μηχανοδηγός του μετρό συνταξιοδοτείται μετά από 46 χρόνια
Αγγλία: Ο νεότερος μηχανοδηγός του μετρό συνταξιοδοτείται μετά από 46 χρόνια