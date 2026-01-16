2026-01-16 00:22:03

"Υπάρχει δενδρολίβανο, που συμβολίζει την ανάμνηση..." λέει η Οφηλία!



...που συμβολίζει την ανάμνηση, για να θυμούνται τον πατέρα της!



Δεντρολίβανο ...που συμβολίζει την ανάμνηση, και είναι εδώ για να μας βοηθάει να θυμόμαστε!



Να θυμόμαστε τα γεγονότα που έχουν συμβεί!



Είναι εδώ για να "κρατάει" τη μνήμη μας!



Είναι εδώ για το χθες μας, για να μην ξεχάσουμε το παρελθόν μας, τις εμπειρίες μας και όσα μάθαμε μέχρι τώρα!



Είναι εδώ για το τώρα μας, για την μνήμη μας για να λειτουργεί λεπτό το λεπτό!



Είναι εδώ για το αύριό μας, για την μνήμη του μέλλοντός μας, για να θυμόμαστε να θυμόμαστε!



Το υπέροχο και αγαπημένο δεντρολίβανο!



ntina σε μεταμεσονύχτιες ώρες...



κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia- botanologia.gr



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ