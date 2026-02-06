2026-02-06 08:43:51
Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 12.30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Μάνος Βουλαρίνος μιλά με ειλικρίνεια και χιούμορ για τη σχέση ζωής που έχει με τον σκύλο του, τον Ζάχο. Όπως λέει, ο Ζάχος είναι ένας διακριτικός, ήρεμος και ήσυχος σκύλος, «10 ετών, αλλά γεννημένος… γέρος», που από νωρίς τον έβαλε στο μονοπάτι της ευθύνης, πολύ πριν αποκτήσει παιδιά. Ο Μάνος αναφέρεται στην έννοια της φιλοζωίας και «Διαχωρίζει τη θέση του»! Παραδέχεται ότι τον αγχώνει κάθε τι που παρουσιάζει, γιατί θέλει να αρέσει, ενώ δεν διστάζει να πει πως θα έκανε ακόμη και εκπομπή μαζί με τον Ζάχο, τον οποίο θεωρεί αναπόσπαστο μέλος της οικογένειάς του.

Γνωρίζουμε τη Χριστίνα και τον Μαξ, που βρέθηκε μόνος του σε ένα χωράφι. Η ιστορία του Μαξ, ενός σκύλου που συγκίνησε το κοινό και έγινε viral, αναδεικνύει τη δύναμη της αλληλεγγύης, αλλά και τη σημασία της υπεύθυνης υιοθεσίας. Μέσα από τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και τη δύναμη των social media, ο Μαξ βρήκε τελικά το παντοτινό του σπίτι, αποδεικνύοντας πως πίσω από κάθε κοινοποίηση και κάθε ιστορία που αγγίζει τις καρδιές μας, υπάρχει μια πραγματική ζωή που αξίζει φροντίδα, συνέπεια και αγάπη.

Από έναν ειδικό στη διατροφή των σκύλων, μαθαίνουμε μύθους και αλήθειες γύρω από τη σωστή διατροφή του αγαπημένου μας ζώου, καθώς και τι χρειάζεται να προσέχουμε στην καθημερινότητά του, ακόμη και όταν δείχνει απόλυτα υγιές. Παράλληλα, μαθαίνουμε Pet news για νόμους που αφορούν τα ζώα σε διάφορες χώρες του κόσμου, φωτίζοντας διαφορετικές πρακτικές, δικαιώματα και υποχρεώσεις που διαμορφώνουν τη σχέση ανθρώπου και ζώων διεθνώς.



Πηγή: tvnea.com
Kitchen Lab αφιερωμένο στο comfort φαγητό
Kitchen Lab αφιερωμένο στο comfort φαγητό
Παραδοσιακή ιαπωνική τελετή τσαγιού στο πιο πολυτελές τρένο το Seven Stars Kyushu
Παραδοσιακή ιαπωνική τελετή τσαγιού στο πιο πολυτελές τρένο το Seven Stars Kyushu
